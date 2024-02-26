https://ria.ru/20240226/sammit-1929537469.html

В Кремле высказались о предложенном Украиной формате мирного саммита

В Кремле высказались о предложенном Украиной формате мирного саммита - РИА Новости, 26.02.2024

В Кремле высказались о предложенном Украиной формате мирного саммита

Обсуждать планы мирного урегулирования на Украине без участия России несерьезно и смехотворно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T13:33

2024-02-26T13:33

2024-02-26T13:36

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Обсуждать планы мирного урегулирования на Украине без участия России несерьезно и смехотворно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. "Нет, никаких контактов на этот счет не было. Там, насколько мы понимаем, речь идет об этом странном формате женевском - конференция по обсуждению мирного плана Зеленского. Мы неоднократно говорили, что, по меньшей мере, это странный формат, потому что некие мирные планы обсуждаются без участия России, что само по себе несерьезно и даже смехотворно. По всей видимости это в развитие вот этого формата шла какая-та речь, не более того", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, были ли какие-то контакты на эту тему и знает ли президент РФ Владимир Путин об инициативе Зеленского. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.

https://ria.ru/20240225/uregulirovanie-1929362958.html

https://ria.ru/20240116/putin-1921702451.html

https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929204965.html

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в мире, россия, украина, швейцария, дмитрий песков