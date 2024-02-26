https://ria.ru/20240226/rubl-1929459866.html
Силуанов заявил о стабильности текущего курса рубля
Силуанов заявил о стабильности текущего курса рубля - РИА Новости, 26.02.2024
Силуанов заявил о стабильности текущего курса рубля
Текущий курс рубля складывается около прогноза правительства в 90 рублей за доллар, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T07:22
2024-02-26T07:22
2024-02-26T11:13
экономика
россия
антон силуанов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Текущий курс рубля складывается около прогноза правительства в 90 рублей за доллар, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы в прогнозе макроэкономического развития ожидали 90 рублей за доллар, сейчас около этой величины наблюдаем курс", - сказал министр, отвечая на вопрос, приемлем ли текущий курс рубля для бюджета. Рубль завершил торги 22 февраля снижением к доллару на отметке 92,85 рубля. Прогноз Минэкономразвития предполагают среднее значение курса доллара в 2024 году в 90,1 рубля, в 2025 и 2026 годах - на уровне 91,1 и 92,3 рубля за доллар соответственно. Читайте полный текст интервью Антона Силуанова >>
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экономика, россия, антон силуанов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Силуанов заявил о стабильности текущего курса рубля
Силуанов: курс рубля остается около прогноза правительства в 90 рублей за доллар