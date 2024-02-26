https://ria.ru/20240226/rubl-1929459866.html

Силуанов заявил о стабильности текущего курса рубля

Силуанов заявил о стабильности текущего курса рубля - РИА Новости, 26.02.2024

Силуанов заявил о стабильности текущего курса рубля

Текущий курс рубля складывается около прогноза правительства в 90 рублей за доллар, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T07:22

2024-02-26T07:22

2024-02-26T11:13

экономика

россия

антон силуанов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ac994223aaa2831a55ef05382be1149c.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Текущий курс рубля складывается около прогноза правительства в 90 рублей за доллар, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы в прогнозе макроэкономического развития ожидали 90 рублей за доллар, сейчас около этой величины наблюдаем курс", - сказал министр, отвечая на вопрос, приемлем ли текущий курс рубля для бюджета. Рубль завершил торги 22 февраля снижением к доллару на отметке 92,85 рубля. Прогноз Минэкономразвития предполагают среднее значение курса доллара в 2024 году в 90,1 рубля, в 2025 и 2026 годах - на уровне 91,1 и 92,3 рубля за доллар соответственно. Читайте полный текст интервью Антона Силуанова >>

https://ria.ru/20240226/byudzhet-1929454863.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, антон силуанов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)