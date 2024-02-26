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Минобороны раскрыло подробности о сбитых над Белгородской областью снарядах - РИА Новости, 27.02.2024
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23:56 26.02.2024 (обновлено: 05:14 27.02.2024)
https://ria.ru/20240226/pvo-1929667777.html
Минобороны раскрыло подробности о сбитых над Белгородской областью снарядах
Минобороны раскрыло подробности о сбитых над Белгородской областью снарядах - РИА Новости, 27.02.2024
Минобороны раскрыло подробности о сбитых над Белгородской областью снарядах
Российские системы ПВО сбили шесть снарядов реактивной системы залпового огня "Град" в воздухе над Белгородской областью, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-26T23:56
2024-02-27T05:14
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили шесть снарядов реактивной системы залпового огня "Град" в воздухе над Белгородской областью, сообщает Минобороны России."Двадцать шестого февраля около 21.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением шести снарядов реактивной системы залпового огня "Град". Дежурными средствами ПВО все шесть снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
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безопасность, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны раскрыло подробности о сбитых над Белгородской областью снарядах

МО РФ: над Белгородской областью сбили шесть украинских снарядов РСЗО "Град"

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили шесть снарядов реактивной системы залпового огня "Град" в воздухе над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.
"Двадцать шестого февраля около 21.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением шести снарядов реактивной системы залпового огня "Град". Дежурными средствами ПВО все шесть снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
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