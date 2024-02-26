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Минобороны раскрыло подробности о сбитых над Белгородской областью снарядах

Минобороны раскрыло подробности о сбитых над Белгородской областью снарядах - РИА Новости, 27.02.2024

Минобороны раскрыло подробности о сбитых над Белгородской областью снарядах

Российские системы ПВО сбили шесть снарядов реактивной системы залпового огня "Град" в воздухе над Белгородской областью, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-26T23:56

2024-02-26T23:56

2024-02-27T05:14

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили шесть снарядов реактивной системы залпового огня "Град" в воздухе над Белгородской областью, сообщает Минобороны России."Двадцать шестого февраля около 21.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением шести снарядов реактивной системы залпового огня "Град". Дежурными средствами ПВО все шесть снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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