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Минобороны раскрыло подробности о сбитых над Белгородской областью снарядах
Минобороны раскрыло подробности о сбитых над Белгородской областью снарядах - РИА Новости, 27.02.2024
Минобороны раскрыло подробности о сбитых над Белгородской областью снарядах
Российские системы ПВО сбили шесть снарядов реактивной системы залпового огня "Град" в воздухе над Белгородской областью, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-26T23:56
2024-02-26T23:56
2024-02-27T05:14
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили шесть снарядов реактивной системы залпового огня "Град" в воздухе над Белгородской областью, сообщает Минобороны России."Двадцать шестого февраля около 21.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением шести снарядов реактивной системы залпового огня "Град". Дежурными средствами ПВО все шесть снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны раскрыло подробности о сбитых над Белгородской областью снарядах
МО РФ: над Белгородской областью сбили шесть украинских снарядов РСЗО "Град"