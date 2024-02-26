https://ria.ru/20240226/putin-1929629398.html
Путин отметил вклад общества "Знание" в просветительскую деятельность
Путин отметил вклад общества "Знание" в просветительскую деятельность - РИА Новости, 26.02.2024
Путин отметил вклад общества "Знание" в просветительскую деятельность
Президент РФ Владимир Путин уверен, что общество "Знание" и впредь будет вносить весомый вклад в повышение престижа просветительской деятельности, а значит, и в РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T19:01
2024-02-26T19:01
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что общество "Знание" и впредь будет вносить весомый вклад в повышение престижа просветительской деятельности, а значит, и в укрепление суверенитета России. "Уверен, что участники, партнёры и надёжные друзья общества "Знание" будут и впредь вносить весомый вклад в повышение престижа просветительской деятельности, а значит, и в укрепление нашего государственного, научно-технологического и, безусловно, ценностного суверенитета", - сказал Путин в своем обращении к участникам церемонии вручения премии общества "Знание". Он особо поприветствовал всех участников церемонии вручения главной награды в области просвещения, поблагодарил тех, что "по зову сердца берёт на себя ответственную и благородную просветительскую миссию" и помогает возрождению общества "Знание". Как отметил российский лидер, сегодня работа общества выстроена на качественно новом уровне - за достаточно короткий срок ему удалось собрать большую команду экспертов, просветителей, звёзд отечественной науки, экономики, промышленности, культуры, специалистов в сфере государственного управления и лидеров общественного мнения. "Они щедро делятся своим опытом, помогают молодым людям, подрастающему поколению в их стремлении постигать новое, учиться у признанных профессионалов. И, что очень важно, вдохновляют их своим личным примером", - заметил Путин. Президент поблагодарил и участников из дружественных государств, отметив, что их просветительские проекты помогают странам лучше узнать и понять друг друга, воспитывают уважение к самобытным культурам и традициям, служат укреплению доверия между народами. Он пожелал номинантам премии "и дальше двигаться только вперёд, ставить новые амбициозные задачи".
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россия, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, выставка-форум "россия", общество
Россия, Владимир Путин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Общество
Путин отметил вклад общества "Знание" в просветительскую деятельность
Путин уверен, что "Знание" будет и дальше вносить вклад в развитие суверенитета
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что общество "Знание" и впредь будет вносить весомый вклад в повышение престижа просветительской деятельности, а значит, и в укрепление суверенитета России.
"Уверен, что участники, партнёры и надёжные друзья общества "Знание" будут и впредь вносить весомый вклад в повышение престижа просветительской деятельности, а значит, и в укрепление нашего государственного, научно-технологического и, безусловно, ценностного суверенитета", - сказал Путин в своем обращении к участникам церемонии вручения премии общества "Знание".
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Он особо поприветствовал всех участников церемонии вручения главной награды в области просвещения, поблагодарил тех, что "по зову сердца берёт на себя ответственную и благородную просветительскую миссию" и помогает возрождению общества "Знание". Как отметил российский лидер, сегодня работа общества выстроена на качественно новом уровне - за достаточно короткий срок ему удалось собрать большую команду экспертов, просветителей, звёзд отечественной науки, экономики, промышленности, культуры, специалистов в сфере государственного управления и лидеров общественного мнения.
"Они щедро делятся своим опытом, помогают молодым людям, подрастающему поколению в их стремлении постигать новое, учиться у признанных профессионалов. И, что очень важно, вдохновляют их своим личным примером", - заметил Путин.
Президент поблагодарил и участников из дружественных государств, отметив, что их просветительские проекты помогают странам лучше узнать и понять друг друга, воспитывают уважение к самобытным культурам и традициям, служат укреплению доверия между народами.
Он пожелал номинантам премии "и дальше двигаться только вперёд, ставить новые амбициозные задачи".
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