https://ria.ru/20240226/putin-1929619390.html
Путин рассказал, в чем заключается залог будущего России
Путин рассказал, в чем заключается залог будущего России - РИА Новости, 26.02.2024
Путин рассказал, в чем заключается залог будущего России
Залог будущего России заключается в том, чтобы молодежь имела надежные ориентиры, чтобы она считала истинно своими традиционные ценности, заявил президент... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T18:18
2024-02-26T18:18
2024-02-26T21:19
россия
общество
владимир путин
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Залог будущего России заключается в том, чтобы молодежь имела надежные ориентиры, чтобы она считала истинно своими традиционные ценности, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам церемонии вручения премии общества "Знание", опубликованном на сайте Кремля."Залог будущего страны, преемственности её развития – в том, чтобы у молодёжи были надёжные жизненные ориентиры, чтобы она считала подлинно своими наши традиционные ценности..." — отметил президент.Также он подчеркнул, что молодежь должна учиться на лучших образцах отечественной и мировой культуры, достижениях науки и образования и знать историю России, имена настоящих героев и созидателей.Путин выразил уверенность в том, что участники, партнеры и друзья общества "Знание" будут вносить значимый вклад в повышение престижа просветительской деятельности и в укрепление государственного, научно-технологического и ценностного суверенитета страны.Кроме того, глава государства добавил, что история "дает нам понимание своих корней, тех трудных, переломных рубежей, через которые прошли наши предки, создавая и защищая величие страны".
https://ria.ru/20240213/nastavniki-1927161094.html
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Обращение Путина к участникам церемонии вручения премии общества "Знание"
Обращение Путина к участникам церемонии вручения премии общества "Знание"
2024-02-26T18:18
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россия, общество, владимир путин, выставка-форум "россия"
Россия, Общество, Владимир Путин, Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия"
Путин рассказал, в чем заключается залог будущего России
Путин назвал надежные ориентиры у молодежи залогом будущего РФ
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
Залог будущего России заключается в том, чтобы молодежь имела надежные ориентиры, чтобы она считала истинно своими традиционные ценности, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам церемонии вручения премии общества "Знание", опубликованном на сайте
Кремля.
"Залог будущего страны, преемственности её развития – в том, чтобы у молодёжи были надёжные жизненные ориентиры, чтобы она считала подлинно своими наши традиционные ценности..." — отметил президент.
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Также он подчеркнул, что молодежь должна учиться на лучших образцах отечественной и мировой культуры, достижениях науки и образования и знать историю России, имена настоящих героев и созидателей.
Путин выразил уверенность в том, что участники, партнеры и друзья общества "Знание" будут вносить значимый вклад в повышение престижа просветительской деятельности и в укрепление государственного, научно-технологического и ценностного суверенитета страны.
Кроме того, глава государства добавил, что история "дает нам понимание своих корней, тех трудных, переломных рубежей, через которые прошли наши предки, создавая и защищая величие страны".
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