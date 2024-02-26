https://ria.ru/20240226/putin-1929595403.html
Путин подписал закон для сокращения числа споров по контролируемым сделкам
Путин подписал закон для сокращения числа споров по контролируемым сделкам - РИА Новости, 26.02.2024
Путин подписал закон для сокращения числа споров по контролируемым сделкам
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий исключить спорные ситуации и избежать злоупотреблений при назначении налоговых проверок... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:31
2024-02-26T16:31
2024-02-26T16:31
владимир путин
россия
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий исключить спорные ситуации и избежать злоупотреблений при назначении налоговых проверок контролируемых сделок между взаимозависимыми лицами. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон разработан правительством в целях реализации постановления Конституционного суда (КС) от 14 июля 2023 года по делу о проверке конституционности одной из норм статьи 105.17 Налогового кодекса РФ в связи с жалобой ПАО "Вымпел-Коммуникации". Согласно этой норме, решение о проверке полноты исчисления и уплаты налогов при сделках между взаимозависимыми лицами может быть вынесено не позднее двух лет со дня, когда Федеральная налоговая служба (ФНС) получила уведомление (или ее территориальный орган – извещение) о такой сделке. КС указал на неясность, с какого момента исчисляется двухлетний срок – с момента представления налогоплательщиком первичного либо уточненного уведомления о сделке. Принятый закон исключает необходимость учитывать дату получения уведомления или извещения о контролируемых сделках при вынесении решения ФНС о проверке цен в таких сделках. Это позволит избежать ситуаций, когда представление уточненного уведомления о контролируемой сделке используется для необоснованного расширения периодов проверки цен, указывали авторы документа. Проверка будет проводиться по общим основаниям – то есть ее глубина не может превышать трех лет с даты принятия решения ФНС о ее проведении, пояснял ранее директор департамента налоговой политики Минфина РФ Данил Волков. Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования.
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владимир путин, россия, экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Владимир Путин, Россия, Экономика, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Путин подписал закон для сокращения числа споров по контролируемым сделкам
Путин подписал закон для сокращения спорных ситуаций по контролируемым сделкам
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
, позволяющий исключить спорные ситуации и избежать злоупотреблений при назначении налоговых проверок контролируемых сделок между взаимозависимыми лицами. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон разработан правительством в целях реализации постановления Конституционного суда (КС) от 14 июля 2023 года по делу о проверке конституционности одной из норм статьи 105.17 Налогового кодекса РФ в связи с жалобой ПАО "Вымпел-Коммуникации".
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Согласно этой норме, решение о проверке полноты исчисления и уплаты налогов при сделках между взаимозависимыми лицами может быть вынесено не позднее двух лет со дня, когда Федеральная налоговая служба (ФНС
) получила уведомление (или ее территориальный орган – извещение) о такой сделке. КС указал на неясность, с какого момента исчисляется двухлетний срок – с момента представления налогоплательщиком первичного либо уточненного уведомления о сделке.
Принятый закон исключает необходимость учитывать дату получения уведомления или извещения о контролируемых сделках при вынесении решения ФНС о проверке цен в таких сделках. Это позволит избежать ситуаций, когда представление уточненного уведомления о контролируемой сделке используется для необоснованного расширения периодов проверки цен, указывали авторы документа.
Проверка будет проводиться по общим основаниям – то есть ее глубина не может превышать трех лет с даты принятия решения ФНС о ее проведении, пояснял ранее директор департамента налоговой политики Минфина РФ Данил Волков.
Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования.
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