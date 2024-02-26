https://ria.ru/20240226/putin-1929595403.html

Путин подписал закон для сокращения числа споров по контролируемым сделкам

Путин подписал закон для сокращения числа споров по контролируемым сделкам - РИА Новости, 26.02.2024

Путин подписал закон для сокращения числа споров по контролируемым сделкам

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий исключить спорные ситуации и избежать злоупотреблений при назначении налоговых проверок... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T16:31

2024-02-26T16:31

2024-02-26T16:31

владимир путин

россия

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий исключить спорные ситуации и избежать злоупотреблений при назначении налоговых проверок контролируемых сделок между взаимозависимыми лицами. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон разработан правительством в целях реализации постановления Конституционного суда (КС) от 14 июля 2023 года по делу о проверке конституционности одной из норм статьи 105.17 Налогового кодекса РФ в связи с жалобой ПАО "Вымпел-Коммуникации". Согласно этой норме, решение о проверке полноты исчисления и уплаты налогов при сделках между взаимозависимыми лицами может быть вынесено не позднее двух лет со дня, когда Федеральная налоговая служба (ФНС) получила уведомление (или ее территориальный орган – извещение) о такой сделке. КС указал на неясность, с какого момента исчисляется двухлетний срок – с момента представления налогоплательщиком первичного либо уточненного уведомления о сделке. Принятый закон исключает необходимость учитывать дату получения уведомления или извещения о контролируемых сделках при вынесении решения ФНС о проверке цен в таких сделках. Это позволит избежать ситуаций, когда представление уточненного уведомления о контролируемой сделке используется для необоснованного расширения периодов проверки цен, указывали авторы документа. Проверка будет проводиться по общим основаниям – то есть ее глубина не может превышать трех лет с даты принятия решения ФНС о ее проведении, пояснял ранее директор департамента налоговой политики Минфина РФ Данил Волков. Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования.

https://ria.ru/20231208/it-1914556158.html

https://ria.ru/20240219/putin-1928325191.html

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владимир путин, россия, экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии)