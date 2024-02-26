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Путин подписал закон о вычете по сбору за водные биоресурсы - РИА Новости, 26.02.2024
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16:12 26.02.2024 (обновлено: 16:25 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/putin-1929588783.html
Путин подписал закон о вычете по сбору за водные биоресурсы
Путин подписал закон о вычете по сбору за водные биоресурсы - РИА Новости, 26.02.2024
Путин подписал закон о вычете по сбору за водные биоресурсы
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ускорить применение вычета по сбору за пользование водными биологическими ресурсами. Соответствующий РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:12
2024-02-26T16:25
экономика
россия
владимир путин
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ускорить применение вычета по сбору за пользование водными биологическими ресурсами. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон сокращает время между возникновением права на получение такого вычета и началом его применения. Для этого уточняется порядок подачи в Росрыболовство заявления о подтверждении обоснованности применения вычета, а уведомление о таком подтверждении можно будет использовать многократно. Эти изменения позволят применять вычет не через год после освоения и переработки водных биоресурсов, а после их добычи (вылова) и выпуска из них продукции с высокой добавленной стоимостью. Перечень такой продукции для применения вычета определен распоряжением правительства от 6 июля 2023 года. Таким образом, согласно пояснительной записке, средства в рамках установленного размера вычета будут сохранены в обороте рыбодобытчиков - плательщиков сбора. С учетом объемов добычи и достигнутых объемов производства переработанной продукции общий размер вычета в 2024 году оценивается в 1,2 миллиарда рублей, а с учетом прогнозируемого роста выпуска переработанной продукции – нарастающим итогом не менее 3 миллиардов рублей в среднесрочной перспективе. Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования.
https://ria.ru/20240207/vylov-1926002804.html
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экономика, россия, владимир путин, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Путин подписал закон о вычете по сбору за водные биоресурсы

Путин подписал закон, ускоряющий применение вычета по сбору за водные биоресурсы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ускорить применение вычета по сбору за пользование водными биологическими ресурсами. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон сокращает время между возникновением права на получение такого вычета и началом его применения. Для этого уточняется порядок подачи в Росрыболовство заявления о подтверждении обоснованности применения вычета, а уведомление о таком подтверждении можно будет использовать многократно.
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Эти изменения позволят применять вычет не через год после освоения и переработки водных биоресурсов, а после их добычи (вылова) и выпуска из них продукции с высокой добавленной стоимостью. Перечень такой продукции для применения вычета определен распоряжением правительства от 6 июля 2023 года.
Таким образом, согласно пояснительной записке, средства в рамках установленного размера вычета будут сохранены в обороте рыбодобытчиков - плательщиков сбора. С учетом объемов добычи и достигнутых объемов производства переработанной продукции общий размер вычета в 2024 году оценивается в 1,2 миллиарда рублей, а с учетом прогнозируемого роста выпуска переработанной продукции – нарастающим итогом не менее 3 миллиардов рублей в среднесрочной перспективе.
Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
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