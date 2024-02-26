https://ria.ru/20240226/putin-1929573078.html

Путин подписал закон по уровню дотационности местных бюджетов

Путин подписал закон по уровню дотационности местных бюджетов - РИА Новости, 26.02.2024

Путин подписал закон по уровню дотационности местных бюджетов

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий снизить уровень дотационности местных бюджетов и снять сопутствующие ограничения. Соответствующий... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T15:19

2024-02-26T15:19

2024-02-26T15:19

экономика

россия

владимир путин

леонид горнин

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий снизить уровень дотационности местных бюджетов и снять сопутствующие ограничения. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Для этого из общего расчета уровня дотационности местных бюджетов исключаются стимулирующие (поощрительные) дотации. Путин ранее поручил правительству подготовить соответствующие изменения в бюджетное законодательство. Закон вносит изменения в статью 136 Бюджетного кодекса. Согласно этим изменениям, при расчете уровня дотационности в общем объеме полученных муниципальным образованием дотаций не будут учитываться дотации, предоставленные в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших показателей, а также поощрения за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления. Сейчас на муниципалитеты в зависимости от уровня их дотационности накладывались отдельные ограничения и требования к бюджетной политике. Поскольку больший объем дотаций повышает уровень дотационности, а следовательно, увеличивает дополнительные ограничения и требования, муниципальные образования не были заинтересованы в получении стимулирующих (поощрительных) дотаций. Вносимые изменения позволят повысить заинтересованность муниципалитетов в таких дотациях, пояснял ранее первый замглавы Минфина РФ Леонид Горнин. Они приведут к снижению уровня дотационности и, как следствие, снятию дополнительных ограничений с органов местного самоуправления и местных бюджетов. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, а исполнение бюджетов бюджетной системы РФ уже в текущем году будет осуществляться с учетом предусмотренных в нем изменений.

https://ria.ru/20240222/putin-1929074695.html

https://ria.ru/20240220/putin-1928591656.html

https://ria.ru/20240112/klyuchevoe-1920830983.html

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экономика, россия, владимир путин, леонид горнин