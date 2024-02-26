https://ria.ru/20240226/putin-1929563751.html

Путин подписал закон о внесении помогающих семьям НКО в перечень социальных

Путин подписал закон о внесении помогающих семьям НКО в перечень социальных - РИА Новости, 26.02.2024

Путин подписал закон о внесении помогающих семьям НКО в перечень социальных

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в перечень социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) будут включаться те,... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T14:45

2024-02-26T14:45

2024-02-26T14:45

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в перечень социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) будут включаться те, которые осуществляют деятельность в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, а также в сфере поддержки содержания животных в приютах. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Федеральным законом расширяется практика поддержки некоммерческого сектора и развития участия социально ориентированных организаций в реализации государственной политики в разных областях. Статус социально ориентированной НКО позволяет таким организациям претендовать на государственные меры поддержки. Законом расширяется данный перечень и в него включаются НКО, осуществляющие деятельность по поддержке семей, по проведению мероприятий, способствующих развитию предусмотренных законодательством РФ форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, а также по содержанию животных в приютах. Законом уточняется, что государственные, муниципальные учреждения, а также госкорпорации, госкомпании и политические партии не относятся к социально ориентированным НКО. Кроме того, на информационном ресурсе уполномоченного органа будет публиковаться устав НКО.

https://ria.ru/20240131/nko-1924616734.html

https://ria.ru/20231225/nko-1918008399.html

https://ria.ru/20240219/putin-1928325191.html

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общество, россия, владимир путин