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Путин подписал закон о внесении помогающих семьям НКО в перечень социальных - РИА Новости, 26.02.2024
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14:45 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/putin-1929563751.html
Путин подписал закон о внесении помогающих семьям НКО в перечень социальных
Путин подписал закон о внесении помогающих семьям НКО в перечень социальных - РИА Новости, 26.02.2024
Путин подписал закон о внесении помогающих семьям НКО в перечень социальных
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в перечень социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) будут включаться те,... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:45
2024-02-26T14:45
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в перечень социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) будут включаться те, которые осуществляют деятельность в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, а также в сфере поддержки содержания животных в приютах. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Федеральным законом расширяется практика поддержки некоммерческого сектора и развития участия социально ориентированных организаций в реализации государственной политики в разных областях. Статус социально ориентированной НКО позволяет таким организациям претендовать на государственные меры поддержки. Законом расширяется данный перечень и в него включаются НКО, осуществляющие деятельность по поддержке семей, по проведению мероприятий, способствующих развитию предусмотренных законодательством РФ форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, а также по содержанию животных в приютах. Законом уточняется, что государственные, муниципальные учреждения, а также госкорпорации, госкомпании и политические партии не относятся к социально ориентированным НКО. Кроме того, на информационном ресурсе уполномоченного органа будет публиковаться устав НКО.
https://ria.ru/20240131/nko-1924616734.html
https://ria.ru/20231225/nko-1918008399.html
https://ria.ru/20240219/putin-1928325191.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о внесении помогающих семьям НКО в перечень социальных

Путин подписал закон о причислении помогающих семьям НКО к соцориентированным

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в перечень социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) будут включаться те, которые осуществляют деятельность в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, а также в сфере поддержки содержания животных в приютах.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Путин согласился продлить льготы для НКО
31 января, 16:36
Федеральным законом расширяется практика поддержки некоммерческого сектора и развития участия социально ориентированных организаций в реализации государственной политики в разных областях.
Статус социально ориентированной НКО позволяет таким организациям претендовать на государственные меры поддержки. Законом расширяется данный перечень и в него включаются НКО, осуществляющие деятельность по поддержке семей, по проведению мероприятий, способствующих развитию предусмотренных законодательством РФ форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, а также по содержанию животных в приютах.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Путин запретил нежелательным лицам в России учреждать НКО
25 декабря 2023, 17:51
Законом уточняется, что государственные, муниципальные учреждения, а также госкорпорации, госкомпании и политические партии не относятся к социально ориентированным НКО.
Кроме того, на информационном ресурсе уполномоченного органа будет публиковаться устав НКО.
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Путин предложил налоговые льготы для членов семей с низкими доходами в ДФО
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