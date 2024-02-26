https://ria.ru/20240226/putin-1929485490.html
Кэмерон сделал дерзкий выпад в адрес Путина
Кэмерон сделал дерзкий выпад в адрес Путина - РИА Новости, 26.02.2024
Кэмерон сделал дерзкий выпад в адрес Путина
Спустя два года <...> Путин верит, что ему еще удастся одержать победу. Наша задача — доказать, что он ошибается", — написал он. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T10:30
2024-02-26T10:30
2024-02-26T17:16
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину нужно доказать, что он ошибается по поводу Украины, написал в соцсети X глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. "Спустя два года <...> Путин верит, что ему еще удастся одержать победу. Наша задача — доказать, что он ошибается", — написал он. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские военные с начала проведения наступательных действий на всех направлениях освободили от ВСУ более 317 квадратных километров. В частности, 25 декабря под российский контроль перешла Марьинка. Вечером 17 февраля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Противник при этом потерял более полутора тысяч военнослужащих.Освобождение Авдеевки и Марьинки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
https://ria.ru/20240226/putin-1929466731.html
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в мире, вооруженные силы украины, россия, дэвид кэмерон, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Дэвид Кэмерон, Владимир Путин
Кэмерон сделал дерзкий выпад в адрес Путина
Кэмерон: Запад должен доказать Путину, что он ошибается по поводу Украины