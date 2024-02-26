https://ria.ru/20240226/putin-1929485490.html

Кэмерон сделал дерзкий выпад в адрес Путина

Кэмерон сделал дерзкий выпад в адрес Путина - РИА Новости, 26.02.2024

Кэмерон сделал дерзкий выпад в адрес Путина

Спустя два года <...> Путин верит, что ему еще удастся одержать победу. Наша задача — доказать, что он ошибается", — написал он. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T10:30

2024-02-26T10:30

2024-02-26T17:16

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

россия

дэвид кэмерон

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148500/23/1485002395_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_fec64311b0e4cedb18efb7927c7a60e8.jpg

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину нужно доказать, что он ошибается по поводу Украины, написал в соцсети X глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. "Спустя два года <...> Путин верит, что ему еще удастся одержать победу. Наша задача — доказать, что он ошибается", — написал он. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские военные с начала проведения наступательных действий на всех направлениях освободили от ВСУ более 317 квадратных километров. В частности, 25 декабря под российский контроль перешла Марьинка. Вечером 17 февраля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Противник при этом потерял более полутора тысяч военнослужащих.Освобождение Авдеевки и Марьинки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.

https://ria.ru/20240226/putin-1929466731.html

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929515882.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, россия, дэвид кэмерон, владимир путин