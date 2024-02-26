https://ria.ru/20240226/putin-1929466731.html

Бербок в Одессе сделала дерзкое заявление о Путине

Бербок в Одессе сделала дерзкое заявление о Путине - РИА Новости, 26.02.2024

Бербок в Одессе сделала дерзкое заявление о Путине

Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила президента России Владимира Путина в отсутствии стремления к миру на Украине. Об этом она заявила в интервью ZDF во... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T09:07

2024-02-26T09:07

2024-02-26T15:18

специальная военная операция на украине

в мире

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мид германии

владимир путин

анналена бербок

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила президента России Владимира Путина в отсутствии стремления к миру на Украине. Об этом она заявила в интервью ZDF во время визита в Одессу. "Путин сейчас не хочет мира. И пока он не прекратит эту войну — а он может прекратить ее завтра и вывести танки, — мы должны продолжать поддерживать Украину в военном отношении", — утверждает она.Кроме того, Бербок призвала давить также на Китай, Иран и Северную Корею. Как не раз заявлял президент Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от диалога с Киевом, но украинские власти сами на законодательном уровне запретили себе вступать в переговоры. В Москве отмечали, что cейчас для движения к миру нет никаких предпосылок, а достижение целей спецоперации остается приоритетным для России. Ситуация может перейти в мирное русло только при условии новых реалий, а все требования Москвы хорошо известны, подчеркивали в Кремле.

https://ria.ru/20240226/putin-1929485490.html

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929507197.html

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в мире, украина, мид германии, владимир путин, анналена бербок