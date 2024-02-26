Рейтинг@Mail.ru
Бербок в Одессе сделала дерзкое заявление о Путине - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:07 26.02.2024 (обновлено: 15:18 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/putin-1929466731.html
Бербок в Одессе сделала дерзкое заявление о Путине
Бербок в Одессе сделала дерзкое заявление о Путине - РИА Новости, 26.02.2024
Бербок в Одессе сделала дерзкое заявление о Путине
Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила президента России Владимира Путина в отсутствии стремления к миру на Украине. Об этом она заявила в интервью ZDF во... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T09:07
2024-02-26T15:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мид германии
владимир путин
анналена бербок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768429171_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_e385517721882ab79cb405333d91481e.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила президента России Владимира Путина в отсутствии стремления к миру на Украине. Об этом она заявила в интервью ZDF во время визита в Одессу. "Путин сейчас не хочет мира. И пока он не прекратит эту войну — а он может прекратить ее завтра и вывести танки, — мы должны продолжать поддерживать Украину в военном отношении", — утверждает она.Кроме того, Бербок призвала давить также на Китай, Иран и Северную Корею. Как не раз заявлял президент Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от диалога с Киевом, но украинские власти сами на законодательном уровне запретили себе вступать в переговоры. В Москве отмечали, что cейчас для движения к миру нет никаких предпосылок, а достижение целей спецоперации остается приоритетным для России. Ситуация может перейти в мирное русло только при условии новых реалий, а все требования Москвы хорошо известны, подчеркивали в Кремле.
https://ria.ru/20240226/putin-1929485490.html
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929507197.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768429171_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_c6676dc140161ff60c2ddbfd03af4eb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, мид германии, владимир путин, анналена бербок
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, МИД Германии, Владимир Путин, Анналена Бербок
Бербок в Одессе сделала дерзкое заявление о Путине

Глава МИД ФРГ Бербок обвинила Путина в отсутствии стремления к миру на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила президента России Владимира Путина в отсутствии стремления к миру на Украине. Об этом она заявила в интервью ZDF во время визита в Одессу.
"Путин сейчас не хочет мира. И пока он не прекратит эту войну — а он может прекратить ее завтра и вывести танки, — мы должны продолжать поддерживать Украину в военном отношении", — утверждает она.
Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Кэмерон сделал дерзкий выпад в адрес Путина
Вчера, 10:30
Кроме того, Бербок призвала давить также на Китай, Иран и Северную Корею.
Как не раз заявлял президент Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от диалога с Киевом, но украинские власти сами на законодательном уровне запретили себе вступать в переговоры. В Москве отмечали, что cейчас для движения к миру нет никаких предпосылок, а достижение целей спецоперации остается приоритетным для России. Ситуация может перейти в мирное русло только при условии новых реалий, а все требования Москвы хорошо известны, подчеркивали в Кремле.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о тайной операции ЦРУ на Украине
Вчера, 11:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМИД ГерманииВладимир ПутинАнналена Бербок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала