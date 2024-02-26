https://ria.ru/20240226/protest-1929611874.html
В Мадриде начался многотысячный марш фермеров и трактористов
В Мадриде начался многотысячный марш фермеров и трактористов - РИА Новости, 26.02.2024
В Мадриде начался многотысячный марш фермеров и трактористов
Многотысячная колонна фермеров и сопровождающих их трактористов вышла на центральные улицы Мадрида в рамках акции протеста против кризисной ситуации в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T17:42
2024-02-26T17:42
2024-02-26T17:50
в мире
мадрид
испания
новая зеландия
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929613171_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e4005d0ae95e2be91c72dbd347b004f7.jpg
МАДРИД, 26 фев - РИА Новости. Многотысячная колонна фермеров и сопровождающих их трактористов вышла на центральные улицы Мадрида в рамках акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, передает в понедельник корреспондент РИА Новости. Протестующие аграрии изначально сконцентрировались у здания министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия королевства, а затем по центральным улицам испанской столицы направились к штаб-квартире Европейской комиссии на Пасео-де-ла-Кастельяна. Под звон коровьих колокольчиков и гудки тракторов, фермеры несут плакаты с такими лозунгами, как "Наш конец - ваш голод, защищайте свою еду", "Без воды нет сельского хозяйства", "Санчес (премьер-министр Испании - ред.), моим детям нечего есть". "Не может быть, чтобы Европа не понимала, что производители из стран-членов ЕС и аграрии, поставляющие нам продукты извне, должны играть на одних и тех же условиях. При всем желании я не могу конкурировать с ценами, которые они предлагают. Вы понимаете, что очень многие рабочие дни обходятся мне убытками? Мне намного выгоднее выйти на улицу и поддержать своих коллег, чем остаться у себя на ферме и работать", - сказал РИА Новости один из представителей Сельскохозяйственной ассоциации молодых фермеров (ASAJA). Согласно предварительным данным правительственной делегации, в марше приняло участие около 5000 человек и 100 тракторов. Однако как сотрудники правоохранительных органов, так и представители основных сельскохозяйственных организаций, созвавших акцию протеста, сказали РИА Новости, что количество участников достигает около 20 тысяч человек. Испанские фермеры на тракторах с 6 февраля блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделения больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики. Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании. По словам фермеров, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры требуют от Мадрида вместе с Европейской комиссией усилить контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле. В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html
https://ria.ru/20240206/zakharova-1925673443.html
https://ria.ru/20240221/fermery-1928854001.html
мадрид
испания
новая зеландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929613171_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b6493e25153994bd5414086d39ba7563.jpg
Акция протеста фермеров в Мадриде
Акция протеста фермеров в Мадриде
2024-02-26T17:42
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мадрид, испания, новая зеландия, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Мадрид, Испания, Новая Зеландия, Евросоюз, Еврокомиссия
В Мадриде начался многотысячный марш фермеров и трактористов
В Мадриде многотысячный марш фермеров направился к штаб-квартире ЕК
МАДРИД, 26 фев - РИА Новости. Многотысячная колонна фермеров и сопровождающих их трактористов вышла на центральные улицы Мадрида в рамках акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, передает в понедельник корреспондент РИА Новости.
Протестующие аграрии изначально сконцентрировались у здания министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия королевства, а затем по центральным улицам испанской столицы направились к штаб-квартире Европейской комиссии на Пасео-де-ла-Кастельяна. Под звон коровьих колокольчиков и гудки тракторов, фермеры несут плакаты с такими лозунгами, как "Наш конец - ваш голод, защищайте свою еду", "Без воды нет сельского хозяйства", "Санчес (премьер-министр Испании - ред.), моим детям нечего есть".
Так не договаривались. Европа лишает украинцев еще одной привилегии
"Не может быть, чтобы Европа не понимала, что производители из стран-членов ЕС и аграрии, поставляющие нам продукты извне, должны играть на одних и тех же условиях. При всем желании я не могу конкурировать с ценами, которые они предлагают. Вы понимаете, что очень многие рабочие дни обходятся мне убытками? Мне намного выгоднее выйти на улицу и поддержать своих коллег, чем остаться у себя на ферме и работать", - сказал РИА Новости один из представителей Сельскохозяйственной ассоциации молодых фермеров (ASAJA).
Согласно предварительным данным правительственной делегации, в марше приняло участие около 5000 человек и 100 тракторов. Однако как сотрудники правоохранительных органов, так и представители основных сельскохозяйственных организаций, созвавших акцию протеста, сказали РИА Новости, что количество участников достигает около 20 тысяч человек.
Испанские фермеры на тракторах с 6 февраля блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделения больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики.
Захарова высмеяла слова главы ЕК, обвинившей Россию в проблемах фермеров
Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании
заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС
, так и в Испании.
По словам фермеров, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией
, Чили
, Кенией
, Мексикой
, Индией
и Австралией
. Кроме того, испанские фермеры требуют от Мадрида вместе с Европейской комиссией усилить контроль на границе с Марокко
, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле.
В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии
и стран-членов союза.
Протестующие французские фермеры вылили навоз в городах