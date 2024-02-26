https://ria.ru/20240226/protest-1929611874.html

В Мадриде начался многотысячный марш фермеров и трактористов

В Мадриде начался многотысячный марш фермеров и трактористов - РИА Новости, 26.02.2024

В Мадриде начался многотысячный марш фермеров и трактористов

Многотысячная колонна фермеров и сопровождающих их трактористов вышла на центральные улицы Мадрида в рамках акции протеста против кризисной ситуации в... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T17:42

2024-02-26T17:42

2024-02-26T17:50

в мире

мадрид

испания

новая зеландия

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929613171_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e4005d0ae95e2be91c72dbd347b004f7.jpg

МАДРИД, 26 фев - РИА Новости. Многотысячная колонна фермеров и сопровождающих их трактористов вышла на центральные улицы Мадрида в рамках акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, передает в понедельник корреспондент РИА Новости. Протестующие аграрии изначально сконцентрировались у здания министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия королевства, а затем по центральным улицам испанской столицы направились к штаб-квартире Европейской комиссии на Пасео-де-ла-Кастельяна. Под звон коровьих колокольчиков и гудки тракторов, фермеры несут плакаты с такими лозунгами, как "Наш конец - ваш голод, защищайте свою еду", "Без воды нет сельского хозяйства", "Санчес (премьер-министр Испании - ред.), моим детям нечего есть". "Не может быть, чтобы Европа не понимала, что производители из стран-членов ЕС и аграрии, поставляющие нам продукты извне, должны играть на одних и тех же условиях. При всем желании я не могу конкурировать с ценами, которые они предлагают. Вы понимаете, что очень многие рабочие дни обходятся мне убытками? Мне намного выгоднее выйти на улицу и поддержать своих коллег, чем остаться у себя на ферме и работать", - сказал РИА Новости один из представителей Сельскохозяйственной ассоциации молодых фермеров (ASAJA). Согласно предварительным данным правительственной делегации, в марше приняло участие около 5000 человек и 100 тракторов. Однако как сотрудники правоохранительных органов, так и представители основных сельскохозяйственных организаций, созвавших акцию протеста, сказали РИА Новости, что количество участников достигает около 20 тысяч человек. Испанские фермеры на тракторах с 6 февраля блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделения больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики. Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании. По словам фермеров, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры требуют от Мадрида вместе с Европейской комиссией усилить контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле. В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html

https://ria.ru/20240206/zakharova-1925673443.html

https://ria.ru/20240221/fermery-1928854001.html

мадрид

испания

новая зеландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция протеста фермеров в Мадриде Акция протеста фермеров в Мадриде 2024-02-26T17:42 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мадрид, испания, новая зеландия, евросоюз, еврокомиссия