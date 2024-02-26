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В Пермском крае трехлетний мальчик утонул в проруби
В Пермском крае трехлетний мальчик утонул в проруби - РИА Новости, 26.02.2024
В Пермском крае трехлетний мальчик утонул в проруби
Трехлетний мальчик утонул в пруду под Пермью, попав в выдолбленную для водопоя скота прорубь, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СК... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:41
2024-02-26T16:41
2024-02-26T16:41
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ПЕРМЬ, 26 фев - РИА Новости. Трехлетний мальчик утонул в пруду под Пермью, попав в выдолбленную для водопоя скота прорубь, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СК РФ. По данным ведомства, мальчик 2021 года рождения утонул в пруду в пермской Чернушке. Ребенок оказался в проруби, подготовленной для водопоя домашнего скота. Тело мальчика достали из воды вечером 22 февраля. "По факту обнаружения тела малолетнего ребенка в пруду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. Чернушка находится на юге Пермского края, в населенном пункте проживает более 30 тысяч жителей.
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происшествия, пермь, россия, чернушка, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Чернушка, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае трехлетний мальчик утонул в проруби
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ПЕРМЬ, 26 фев - РИА Новости. Трехлетний мальчик утонул в пруду под Пермью, попав в выдолбленную для водопоя скота прорубь, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.
По данным ведомства, мальчик 2021 года рождения утонул в пруду в пермской Чернушке. Ребенок оказался в проруби, подготовленной для водопоя домашнего скота. Тело мальчика достали из воды вечером 22 февраля.
"По факту обнаружения тела малолетнего ребенка в пруду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Чернушка находится на юге Пермского края, в населенном пункте проживает более 30 тысяч жителей.
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