https://ria.ru/20240226/prorub-1929598355.html

В Пермском крае трехлетний мальчик утонул в проруби

В Пермском крае трехлетний мальчик утонул в проруби - РИА Новости, 26.02.2024

В Пермском крае трехлетний мальчик утонул в проруби

Трехлетний мальчик утонул в пруду под Пермью, попав в выдолбленную для водопоя скота прорубь, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СК... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T16:41

2024-02-26T16:41

2024-02-26T16:41

происшествия

пермь

россия

чернушка

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

ПЕРМЬ, 26 фев - РИА Новости. Трехлетний мальчик утонул в пруду под Пермью, попав в выдолбленную для водопоя скота прорубь, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СК РФ. По данным ведомства, мальчик 2021 года рождения утонул в пруду в пермской Чернушке. Ребенок оказался в проруби, подготовленной для водопоя домашнего скота. Тело мальчика достали из воды вечером 22 февраля. "По факту обнаружения тела малолетнего ребенка в пруду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. Чернушка находится на юге Пермского края, в населенном пункте проживает более 30 тысяч жителей.

https://ria.ru/20240202/kolodets-1925111532.html

пермь

россия

чернушка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, россия, чернушка, следственный комитет россии (ск рф)