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Девять миллионов рублей получат производители овощей и картофеля Забайкалья
Девять миллионов рублей получат производители овощей и картофеля Забайкалья - РИА Новости, 26.02.2024
Девять миллионов рублей получат производители овощей и картофеля Забайкалья
В текущем году растениеводческим хозяйствам Забайкалья выплатят субсидии в размере девяти миллионов рублей на производство картофеля и овощей, сообщает... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T17:20
2024-02-26T17:20
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В текущем году растениеводческим хозяйствам Забайкалья выплатят субсидии в размере девяти миллионов рублей на производство картофеля и овощей, сообщает пресс-служба правительства края. Руководитель Минсельхоза региона Денис Бочкарев отметил, что с прошлого года фермеры получают помощь в рамках федерального проекта "Развитие овощеводства и картофелеводства". Субсидии выплачивают на проведение агротехнологических работ, а также на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей. "В этом году в Забайкалье субсидирование по данному направлению составит девять миллионов рублей. Прием заявок будет вестись с 1 по 11 марта на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки, при условии регистрации сельхозтоваропроизводителя на портале Госуслуг", - сказал Бочкарев, его слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что данная мера государственной поддержки направлена на увеличение производства и обеспечение граждан качественными и свежими продуктами. Субсидии на единицу произведенной продукции смогут получать крупные и малые формы хозяйствования. Размер финансирования будет зависеть от объема произведенной продукции.
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РИА Новости
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РИА Новости
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В текущем году растениеводческим хозяйствам Забайкалья выплатят субсидии в размере девяти миллионов рублей на производство картофеля и овощей, сообщает пресс-служба правительства края.
Руководитель Минсельхоза
региона Денис Бочкарев отметил, что с прошлого года фермеры получают помощь в рамках федерального проекта "Развитие овощеводства и картофелеводства". Субсидии выплачивают на проведение агротехнологических работ, а также на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей.
"В этом году в Забайкалье субсидирование по данному направлению составит девять миллионов рублей. Прием заявок будет вестись с 1 по 11 марта на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки, при условии регистрации сельхозтоваропроизводителя на портале Госуслуг", - сказал Бочкарев, его слова приводит пресс-служба.
Там уточнили, что данная мера государственной поддержки направлена на увеличение производства и обеспечение граждан качественными и свежими продуктами. Субсидии на единицу произведенной продукции смогут получать крупные и малые формы хозяйствования. Размер финансирования будет зависеть от объема произведенной продукции.
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