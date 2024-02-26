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Девять миллионов рублей получат производители овощей и картофеля Забайкалья

Девять миллионов рублей получат производители овощей и картофеля Забайкалья - РИА Новости, 26.02.2024

Девять миллионов рублей получат производители овощей и картофеля Забайкалья

В текущем году растениеводческим хозяйствам Забайкалья выплатят субсидии в размере девяти миллионов рублей на производство картофеля и овощей, сообщает... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T17:20

2024-02-26T17:20

2024-02-26T17:20

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В текущем году растениеводческим хозяйствам Забайкалья выплатят субсидии в размере девяти миллионов рублей на производство картофеля и овощей, сообщает пресс-служба правительства края. Руководитель Минсельхоза региона Денис Бочкарев отметил, что с прошлого года фермеры получают помощь в рамках федерального проекта "Развитие овощеводства и картофелеводства". Субсидии выплачивают на проведение агротехнологических работ, а также на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей. "В этом году в Забайкалье субсидирование по данному направлению составит девять миллионов рублей. Прием заявок будет вестись с 1 по 11 марта на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки, при условии регистрации сельхозтоваропроизводителя на портале Госуслуг", - сказал Бочкарев, его слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что данная мера государственной поддержки направлена на увеличение производства и обеспечение граждан качественными и свежими продуктами. Субсидии на единицу произведенной продукции смогут получать крупные и малые формы хозяйствования. Размер финансирования будет зависеть от объема произведенной продукции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса