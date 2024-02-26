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Фотопроект РИА Новости "Защитники" посетили более 31 тысячи человек

Фотопроект РИА Новости "Защитники" посетили более 31 тысячи человек - РИА Новости, 26.02.2024

Фотопроект РИА Новости "Защитники" посетили более 31 тысячи человек

Более 31 тысячи человек посетили выставку специального фотокорреспондента РИА Новости Алексея Майшева "Защитники", открывшуюся 20 февраля, рассказали агентству... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T17:59

2024-02-26T17:59

2024-02-26T20:08

специальная военная операция на украине

общество

музей победы

луганская народная республика

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Более 31 тысячи человек посетили выставку специального фотокорреспондента РИА Новости Алексея Майшева "Защитники", открывшуюся 20 февраля, рассказали агентству в пресс-службе Музея Победы."Среди посетителей выставки — школьники, студенты, ветераны и участники боевых действий, люди старшего поколения", — отметили в сообщении.В экспозиции представлены фотопортреты людей, главная профессия которых — защита Родины. Одним из героев выставки стал Владимир Полуполтинных (позывной Полтинник), полковник, командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова. С 2014 года он служит в составе отряда народного ополчения. Первый Герой ЛНР.Также в экспозицию вошли портреты:Особенно много посетителей пришло на выставку 23 февраля. В этот день вход в Музей Победы был бесплатным для всех мужчин. Всего в День защитника Отечества там побывали более 9,6 тысячи человек.Фотопроект РИА Новости "Защитники" посвящен подвигам российских воинов в зоне специальной военной операции. Выставка проходит в Музее Победы в Москве. В экспозиции представлены фотопортреты людей, главной профессией которых стала защита Родины. Задача проекта — напомнить об освободительной миссии российских солдат.

луганская народная республика

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Фотопроект "Защитники" в Музее Победы в Москве Информационное агентство РИА Новости представило в Музее Победы в Москве фотопроект "Защитники", посвященный подвигам российских воинов в зоне специальной военной операции. 2024-02-26T17:59 true PT2M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, музей победы, луганская народная республика