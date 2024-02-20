Фотопроект РИА Новости "Защитники": страна должна знать своих героев в лицо

Собственный фотокорреспондент медиагруппы, автор проекта "Защитники" и ряда представленных в проекте фоторабот Алексей Майшев рассказал, что создавать проект было непросто.
Снимали на линии фронта, там, где было возможно.
Собственный фотокорреспондент медиагруппы, автор проекта "Защитники" и ряда представленных в проекте фоторабот Алексей Майшев рассказал, что создавать проект было непросто.
Снимали на линии фронта, там, где было возможно.
"Люди занятые, воюют, там все-таки фронт, и их выдернуть, чтобы они пофотографировались, — надо время, и они заняты, они воюют. Если получалось, люди приезжали, чуть-чуть снимались и уезжали, говорили "спасибо, хоть чуть-чуть с гражданскими пообщались", — рассказал Майшев.
"Люди занятые, воюют, там все-таки фронт, и их выдернуть, чтобы они пофотографировались, — надо время, и они заняты, они воюют. Если получалось, люди приезжали, чуть-чуть снимались и уезжали, говорили "спасибо, хоть чуть-чуть с гражданскими пообщались", — рассказал Майшев.
В церемонии открытия принял участие генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Ничего подобного до сих пор не было. Я горд нашими фотокорреспондентами, которым удалось передать эти взгляды, на которые сейчас можно опираться всем", — отметил он.
В церемонии открытия принял участие генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Ничего подобного до сих пор не было. Я горд нашими фотокорреспондентами, которым удалось передать эти взгляды, на которые сейчас можно опираться всем", — отметил он.
В экспозиции представлены фотопортреты людей, главной профессией которых стала защита Родины.
На фото — Александр (позывной Пламя), командир разведывательного взвода. Награжден медалью "За отвагу".
В экспозиции представлены фотопортреты людей, главной профессией которых стала защита Родины.
На фото — Александр (позывной Пламя), командир разведывательного взвода. Награжден медалью "За отвагу".
Владимир Полуполтинных (позывной Полтинник), полковник, командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова. Первый Герой ЛНР.
Владимир Полуполтинных (позывной Полтинник), полковник, командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова. Первый Герой ЛНР.
Задача проекта — напомнить об освободительной миссии российских солдат.
Задача проекта — напомнить об освободительной миссии российских солдат.
На фото — еще один герой СВО, Александр (позывной Монтана). Сержант, командир отделения, инструктор по работе с модернизированным пулеметом Калашникова. Участник спецоперации с первого дня.
Награжден медалями "За отвагу", Суворова, "За храбрость" II степени, Знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени.
На фото — еще один герой СВО, Александр (позывной Монтана). Сержант, командир отделения, инструктор по работе с модернизированным пулеметом Калашникова. Участник спецоперации с первого дня.
Награжден медалями "За отвагу", Суворова, "За храбрость" II степени, Знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени.
На фото — Малик Гаджиев (позывной Гроза) и Исмаил Магомедов (позывной Горец).
Гаджиев — лейтенант, командир разведывательного взвода. Награжден орденом Мужества, медалями "За отвагу", "За храбрость".
Магомедов — старший лейтенант, командир разведывательного взвода. Кавалер двух орденов Мужества.
На фото — Малик Гаджиев (позывной Гроза) и Исмаил Магомедов (позывной Горец).
Гаджиев — лейтенант, командир разведывательного взвода. Награжден орденом Мужества, медалями "За отвагу", "За храбрость".
Магомедов — старший лейтенант, командир разведывательного взвода. Кавалер двух орденов Мужества.
Татьяна Дергачева (позывной Док), начмед отряда специального назначения "Рысь". Она лично занимается эвакуацией раненых бойцов с передовой.
Татьяна Дергачева (позывной Док), начмед отряда специального назначения "Рысь". Она лично занимается эвакуацией раненых бойцов с передовой.
Алексей Быстрик, полковник. Служит в зоне СВО с первых дней спецоперации.
Награжден орденом Мужества, орденами "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалями "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" I и II степени.
Алексей Быстрик, полковник. Служит в зоне СВО с первых дней спецоперации.
Награжден орденом Мужества, орденами "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалями "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" I и II степени.
Юрий Петренко, и.о начальника Сватовского РЭС государственного унитарного предприятия ЛНР "РСК".
Он занимался ликвидацией последствий ударов ВСУ по энергетическим объектам.
Юрий Петренко, и.о начальника Сватовского РЭС государственного унитарного предприятия ЛНР "РСК".
Он занимался ликвидацией последствий ударов ВСУ по энергетическим объектам.
Командир минометного расчета с позывным Слава отряда специального назначения "Рысь".
В 2014 году вступила в ряды ополчения, выполняет боевые задачи в зоне СВО.
Командир минометного расчета с позывным Слава отряда специального назначения "Рысь".
В 2014 году вступила в ряды ополчения, выполняет боевые задачи в зоне СВО.
Максим Бельченко, старший лейтенант, заместитель командира батальона по военно-политической работе. Награжден орденом Мужества.
Максим Бельченко, старший лейтенант, заместитель командира батальона по военно-политической работе. Награжден орденом Мужества.
Иеромонах Макарий (Смочук). Он внес огромный вклад в укрепление морального духа и стойкости бойцов диверсионно-разведывательного батальона "Енисей". Представлен к медали "За отвагу".
Иеромонах Макарий (Смочук). Он внес огромный вклад в укрепление морального духа и стойкости бойцов диверсионно-разведывательного батальона "Енисей". Представлен к медали "За отвагу".
Алексей Сергеев, старший сержант, командир отделения отряда Международного противоминного центра вооруженных сил.
Обнаружил и обезвредил более тысячи мин и несколько тысяч боеприпасов. Награжден медалями "За отвагу", Суворова.
Алексей Сергеев, старший сержант, командир отделения отряда Международного противоминного центра вооруженных сил.
Обнаружил и обезвредил более тысячи мин и несколько тысяч боеприпасов. Награжден медалями "За отвагу", Суворова.
Бойцы отдельного танкового батальона "Август".
Старший сержант Александр (позывной Наум) награжден медалью "За боевые отличия", орденом "За доблесть" II степени.
Капитан Максим (позывной Август) награжден орденом Мужества, орденом "За доблесть" II степени.
Старший сержант Александр (позывной Пряник) награжден медалью "За воинскую доблесть" II степени, орденом "За доблесть" II степени.
Бойцы отдельного танкового батальона "Август".
Старший сержант Александр (позывной Наум) награжден медалью "За боевые отличия", орденом "За доблесть" II степени.
Капитан Максим (позывной Август) награжден орденом Мужества, орденом "За доблесть" II степени.
Старший сержант Александр (позывной Пряник) награжден медалью "За воинскую доблесть" II степени, орденом "За доблесть" II степени.