Фотопроект РИА Новости "Защитники": страна должна знать своих героев в лицо

"Люди занятые, воюют, там все-таки фронт, и их выдернуть, чтобы они пофотографировались, — надо время, и они заняты, они воюют. Если получалось, люди приезжали, чуть-чуть снимались и уезжали, говорили "спасибо, хоть чуть-чуть с гражданскими пообщались", — рассказал Майшев.