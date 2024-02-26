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Суд в Москве вынес звездному психологу приговор за мошенничество - РИА Новости, 26.02.2024
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17:21 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/prigovor-1929606536.html
Суд в Москве вынес звездному психологу приговор за мошенничество
Суд в Москве вынес звездному психологу приговор за мошенничество - РИА Новости, 26.02.2024
Суд в Москве вынес звездному психологу приговор за мошенничество
Лефортовский суд Москвы приговорил звездного интернет-психолога Наталию Эль к 8,5 годам колонии за мошенничество на 17 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T17:21
2024-02-26T17:21
происшествия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы приговорил звездного интернет-психолога Наталию Эль к 8,5 годам колонии за мошенничество на 17 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговором суда Эль Наталия Иосифовна признана виновной в совершении 16 эпизодов преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (мошенничество)... ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде. Суд также удовлетворил гражданские иски пострадавших и обязал компенсировать им более 17 миллионов рублей. Эль вела свой канал на YouTube, часто выступала экспертом по психологии в ток-шоу. Однако, как уточнили в прокуратуре Москвы, соответствующего образования у нее не было, она лишь представлялась потерпевшим "успешным психологом, а также влиятельным человеком, имеющим связи в государственных органах". По данным ведомства, она предлагала помощь в приобретении квартир по заниженной цене, получала задаток и похищала деньги.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд в Москве вынес звездному психологу приговор за мошенничество

Суд в Москве приговорил звездного психолога Эль к 8,5 года за мошенничество

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы приговорил звездного интернет-психолога Наталию Эль к 8,5 годам колонии за мошенничество на 17 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговором суда Эль Наталия Иосифовна признана виновной в совершении 16 эпизодов преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (мошенничество)... ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде.
Суд также удовлетворил гражданские иски пострадавших и обязал компенсировать им более 17 миллионов рублей.
Эль вела свой канал на YouTube, часто выступала экспертом по психологии в ток-шоу.
Однако, как уточнили в прокуратуре Москвы, соответствующего образования у нее не было, она лишь представлялась потерпевшим "успешным психологом, а также влиятельным человеком, имеющим связи в государственных органах". По данным ведомства, она предлагала помощь в приобретении квартир по заниженной цене, получала задаток и похищала деньги.
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