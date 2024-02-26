https://ria.ru/20240226/prigovor-1929565183.html
Прокурор запросил пожизненный срок для актера из "Глухаря"
Прокурор запросил пожизненный срок для актера из "Глухаря" - РИА Новости, 26.02.2024
Прокурор запросил пожизненный срок для актера из "Глухаря"
Прокурор попросил суд приговорить актера из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина, участвовавшего в нападении на Россию в составе "Русского добровольческого... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:52
2024-02-26T14:52
2024-02-26T16:08
происшествия
россия
украина
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929617863_4:0:2390:1342_1920x0_80_0_0_415e3c40ceaf7e8e2f7ef91ea97b6c05.png
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Прокурор попросил суд приговорить актера из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина, участвовавшего в нападении на Россию в составе "Русского добровольческого корпуса"*, к пожизненному лишению свободы по обвинению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Второго Западного военного окружного суда Ирина Жирнова."Гособвинитель запросил пожизненное лишение свободы для Кирилла Канахина, причем первые пять лет он должен провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии особого режима", — сказала собеседница агентства.Канахина обвиняют по статье 275 Уголовного кодекса ("Государственная измена, то есть переход на сторону противника, совершенный гражданином Российской Федерации"). Дело слушается заочно, сегодня суд приступил к рассмотрению его по существу.По словам Жирновой, на заседании допросили тайного свидетеля, который следил за соцсетями актера. Адвокат Канахина заявил, что преступление не доказано, и просил оправдать подсудимого.Приговор огласят сегодня же, но позже.Как следует из обвинительного заключения, Канахин, будучи сторонником праворадикальных националистических взглядов, покинул Россию и в августе 2022 года вступил в "Русский добровольческий корпус"*. В составе этого формирования с января по март 2023 года он участвовал в боях против российских войск в Херсонской области.Второго марта 2023 года Канахин в составе группировки РДК из не менее 30 человек незаконно пересек государственную границу в Климовском районе Брянской области и вступил в бой с российскими военнослужащими, а также совершил теракт в отношении мирных жителей. Аналогичный эпизод ему вменяется за пересечение 22 мая госграницы в Грайворонском районе Белгородской области. Канахин снимался в российских фильмах и сериалах "Глухарь-3", "Участковый", "Простые истины", играл в Театре Луны.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html
https://ria.ru/20240221/martynov-1928786077.html
россия
украина
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929617863_309:0:2098:1342_1920x0_80_0_0_9e363dc02bfdd94e25908c950e3f0f07.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, херсонская область
Происшествия, Россия, Украина, Херсонская область
Прокурор запросил пожизненный срок для актера из "Глухаря"
Прокурор запросил пожизненный срок актеру Канахину за нападение на брянские села
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Прокурор попросил суд приговорить актера из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина, участвовавшего в нападении на Россию в составе "Русского добровольческого корпуса"*, к пожизненному лишению свободы по обвинению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Второго Западного военного окружного суда Ирина Жирнова.
"Гособвинитель запросил пожизненное лишение свободы для Кирилла Канахина, причем первые пять лет он должен провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии особого режима", — сказала собеседница агентства.
Мы здесь власть: главная мечта врагов России сбылась
Канахина обвиняют по статье 275 Уголовного кодекса ("Государственная измена, то есть переход на сторону противника, совершенный гражданином Российской Федерации"). Дело слушается заочно, сегодня суд приступил к рассмотрению его по существу.
По словам Жирновой, на заседании допросили тайного свидетеля, который следил за соцсетями актера. Адвокат Канахина заявил, что преступление не доказано, и просил оправдать подсудимого.
Приговор огласят сегодня же, но позже.
Как следует из обвинительного заключения, Канахин, будучи сторонником праворадикальных националистических взглядов, покинул Россию и в августе 2022 года вступил в "Русский добровольческий корпус"*. В составе этого формирования с января по март 2023 года он участвовал в боях против российских войск в Херсонской области
.
Второго марта 2023 года Канахин в составе группировки РДК из не менее 30 человек незаконно пересек государственную границу в Климовском районе Брянской области
и вступил в бой с российскими военнослужащими, а также совершил теракт в отношении мирных жителей. Аналогичный эпизод ему вменяется за пересечение 22 мая госграницы в Грайворонском районе Белгородской области
.
Канахин снимался в российских фильмах и сериалах "Глухарь-3", "Участковый", "Простые истины", играл в Театре Луны
.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Суд арестовал россиянина Мартынова за госизмену