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Прокурор запросил пожизненный срок для актера из "Глухаря" - РИА Новости, 26.02.2024
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14:52 26.02.2024 (обновлено: 16:08 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/prigovor-1929565183.html
Прокурор запросил пожизненный срок для актера из "Глухаря"
Прокурор запросил пожизненный срок для актера из "Глухаря" - РИА Новости, 26.02.2024
Прокурор запросил пожизненный срок для актера из "Глухаря"
Прокурор попросил суд приговорить актера из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина, участвовавшего в нападении на Россию в составе "Русского добровольческого... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:52
2024-02-26T16:08
происшествия
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Прокурор попросил суд приговорить актера из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина, участвовавшего в нападении на Россию в составе "Русского добровольческого корпуса"*, к пожизненному лишению свободы по обвинению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Второго Западного военного окружного суда Ирина Жирнова."Гособвинитель запросил пожизненное лишение свободы для Кирилла Канахина, причем первые пять лет он должен провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии особого режима", — сказала собеседница агентства.Канахина обвиняют по статье 275 Уголовного кодекса ("Государственная измена, то есть переход на сторону противника, совершенный гражданином Российской Федерации"). Дело слушается заочно, сегодня суд приступил к рассмотрению его по существу.По словам Жирновой, на заседании допросили тайного свидетеля, который следил за соцсетями актера. Адвокат Канахина заявил, что преступление не доказано, и просил оправдать подсудимого.Приговор огласят сегодня же, но позже.Как следует из обвинительного заключения, Канахин, будучи сторонником праворадикальных националистических взглядов, покинул Россию и в августе 2022 года вступил в "Русский добровольческий корпус"*. В составе этого формирования с января по март 2023 года он участвовал в боях против российских войск в Херсонской области.Второго марта 2023 года Канахин в составе группировки РДК из не менее 30 человек незаконно пересек государственную границу в Климовском районе Брянской области и вступил в бой с российскими военнослужащими, а также совершил теракт в отношении мирных жителей. Аналогичный эпизод ему вменяется за пересечение 22 мая госграницы в Грайворонском районе Белгородской области. Канахин снимался в российских фильмах и сериалах "Глухарь-3", "Участковый", "Простые истины", играл в Театре Луны.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html
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происшествия, россия, украина, херсонская область
Происшествия, Россия, Украина, Херсонская область
Прокурор запросил пожизненный срок для актера из "Глухаря"

Прокурор запросил пожизненный срок актеру Канахину за нападение на брянские села

© Фото : соцсетиКирилл Канахин
Кирилл Канахин - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : соцсети
Кирилл Канахин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Прокурор попросил суд приговорить актера из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина, участвовавшего в нападении на Россию в составе "Русского добровольческого корпуса"*, к пожизненному лишению свободы по обвинению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Второго Западного военного окружного суда Ирина Жирнова.
"Гособвинитель запросил пожизненное лишение свободы для Кирилла Канахина, причем первые пять лет он должен провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии особого режима", — сказала собеседница агентства.
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Канахина обвиняют по статье 275 Уголовного кодекса ("Государственная измена, то есть переход на сторону противника, совершенный гражданином Российской Федерации"). Дело слушается заочно, сегодня суд приступил к рассмотрению его по существу.
По словам Жирновой, на заседании допросили тайного свидетеля, который следил за соцсетями актера. Адвокат Канахина заявил, что преступление не доказано, и просил оправдать подсудимого.
Приговор огласят сегодня же, но позже.
Как следует из обвинительного заключения, Канахин, будучи сторонником праворадикальных националистических взглядов, покинул Россию и в августе 2022 года вступил в "Русский добровольческий корпус"*. В составе этого формирования с января по март 2023 года он участвовал в боях против российских войск в Херсонской области.
Второго марта 2023 года Канахин в составе группировки РДК из не менее 30 человек незаконно пересек государственную границу в Климовском районе Брянской области и вступил в бой с российскими военнослужащими, а также совершил теракт в отношении мирных жителей. Аналогичный эпизод ему вменяется за пересечение 22 мая госграницы в Грайворонском районе Белгородской области.
Канахин снимался в российских фильмах и сериалах "Глухарь-3", "Участковый", "Простые истины", играл в Театре Луны.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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