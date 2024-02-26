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В Узбекистане вынесли приговор 23 обвиняемым по делу о смерти 68 детей - РИА Новости, 26.02.2024
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14:31 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/prigovor-1929559766.html
В Узбекистане вынесли приговор 23 обвиняемым по делу о смерти 68 детей
В Узбекистане вынесли приговор 23 обвиняемым по делу о смерти 68 детей - РИА Новости, 26.02.2024
В Узбекистане вынесли приговор 23 обвиняемым по делу о смерти 68 детей
Ташкентский городской суд приговорил к срокам до 20 лет лишения свободы 23 обвиняемых по делу о смерти 68 детей в Узбекистане - несовершеннолетние скончались в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:31
2024-02-26T14:31
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ТАШКЕНТ, 26 фев - РИА Новости. Ташкентский городской суд приговорил к срокам до 20 лет лишения свободы 23 обвиняемых по делу о смерти 68 детей в Узбекистане - несовершеннолетние скончались в декабре 2022 года после приема индийского препарата против ОРВИ, сообщил РИА Новости представитель суда. В августе 2023 года Ташкентский горсуд приступил к рассмотрению уголовного дела о смерти 65 детей в Узбекистане после приема указанного препарата. Обвинение было предъявлено 21 человеку, в том числе экс-главе агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардору Кариеву. Позднее число обвиняемых выросло до 23 человек, а число фигурировавших в деле погибших – до 68 детей. "Суд признал виновными всех 23 обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки до 20 лет лишения свободы", - сказал представитель суда. В частности, директор индийской Quramax Medical Рагвендра Пратар, импортер сиропа в Узбекистан, получил 20 лет лишения свободы, Кариев - 18 лет, два его заместителя – по 16 лет лишения свободы. Подсудимым были признаны виновными по 12 статьям, в том числе "соучастие в преступлении", "приготовление к преступлению и покушение на преступление", "злоупотребление властью или должностными полномочиями", "должностная халатность", "дача и получение взятки". В конце декабря 2022 года минздрав Узбекистана сообщал, что в ходе лабораторных исследований в составе индийского препарата было обнаружено токсичное вещество – этиленгликоль. Этиленгликоль и ди-этиленгликоль применяются в фармацевтике в микроскопических дозах. Их основное применение – это производство взрывчатых веществ, антифризов для автомобильных двигателей, жидкостей для мытья стекол и некоторых видов пластика. В октябре 2022 года правительство Гамбии объявило о смерти 70 детей от острой почечной недостаточности. Власти страны связали эти смерти с приемом детьми индийских сиропов от кашля, содержащих токсичные соединения. Позднее в Индонезии также назвали наличие в некоторых медикаментах этиленгликоля и ди-этиленгликоля как возможную причину смерти 141 ребенка, большинству из которых было меньше 5 лет.
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в мире, узбекистан, гамбия, индонезия
В мире, Узбекистан, Гамбия, Индонезия
В Узбекистане вынесли приговор 23 обвиняемым по делу о смерти 68 детей

В Узбекистане вынесли приговор 23 обвиняемым по делу о смерти 68 детей от сиропа

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
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ТАШКЕНТ, 26 фев - РИА Новости. Ташкентский городской суд приговорил к срокам до 20 лет лишения свободы 23 обвиняемых по делу о смерти 68 детей в Узбекистане - несовершеннолетние скончались в декабре 2022 года после приема индийского препарата против ОРВИ, сообщил РИА Новости представитель суда.
В августе 2023 года Ташкентский горсуд приступил к рассмотрению уголовного дела о смерти 65 детей в Узбекистане после приема указанного препарата. Обвинение было предъявлено 21 человеку, в том числе экс-главе агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардору Кариеву. Позднее число обвиняемых выросло до 23 человек, а число фигурировавших в деле погибших – до 68 детей.
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"Суд признал виновными всех 23 обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки до 20 лет лишения свободы", - сказал представитель суда. В частности, директор индийской Quramax Medical Рагвендра Пратар, импортер сиропа в Узбекистан, получил 20 лет лишения свободы, Кариев - 18 лет, два его заместителя – по 16 лет лишения свободы.
Подсудимым были признаны виновными по 12 статьям, в том числе "соучастие в преступлении", "приготовление к преступлению и покушение на преступление", "злоупотребление властью или должностными полномочиями", "должностная халатность", "дача и получение взятки".
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В конце декабря 2022 года минздрав Узбекистана сообщал, что в ходе лабораторных исследований в составе индийского препарата было обнаружено токсичное вещество – этиленгликоль. Этиленгликоль и ди-этиленгликоль применяются в фармацевтике в микроскопических дозах. Их основное применение – это производство взрывчатых веществ, антифризов для автомобильных двигателей, жидкостей для мытья стекол и некоторых видов пластика.
В октябре 2022 года правительство Гамбии объявило о смерти 70 детей от острой почечной недостаточности. Власти страны связали эти смерти с приемом детьми индийских сиропов от кашля, содержащих токсичные соединения. Позднее в Индонезии также назвали наличие в некоторых медикаментах этиленгликоля и ди-этиленгликоля как возможную причину смерти 141 ребенка, большинству из которых было меньше 5 лет.
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