https://ria.ru/20240226/prigovor-1929559766.html
В Узбекистане вынесли приговор 23 обвиняемым по делу о смерти 68 детей
В Узбекистане вынесли приговор 23 обвиняемым по делу о смерти 68 детей - РИА Новости, 26.02.2024
В Узбекистане вынесли приговор 23 обвиняемым по делу о смерти 68 детей
Ташкентский городской суд приговорил к срокам до 20 лет лишения свободы 23 обвиняемых по делу о смерти 68 детей в Узбекистане - несовершеннолетние скончались в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:31
2024-02-26T14:31
2024-02-26T14:31
в мире
узбекистан
гамбия
индонезия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
ТАШКЕНТ, 26 фев - РИА Новости. Ташкентский городской суд приговорил к срокам до 20 лет лишения свободы 23 обвиняемых по делу о смерти 68 детей в Узбекистане - несовершеннолетние скончались в декабре 2022 года после приема индийского препарата против ОРВИ, сообщил РИА Новости представитель суда. В августе 2023 года Ташкентский горсуд приступил к рассмотрению уголовного дела о смерти 65 детей в Узбекистане после приема указанного препарата. Обвинение было предъявлено 21 человеку, в том числе экс-главе агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардору Кариеву. Позднее число обвиняемых выросло до 23 человек, а число фигурировавших в деле погибших – до 68 детей. "Суд признал виновными всех 23 обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки до 20 лет лишения свободы", - сказал представитель суда. В частности, директор индийской Quramax Medical Рагвендра Пратар, импортер сиропа в Узбекистан, получил 20 лет лишения свободы, Кариев - 18 лет, два его заместителя – по 16 лет лишения свободы. Подсудимым были признаны виновными по 12 статьям, в том числе "соучастие в преступлении", "приготовление к преступлению и покушение на преступление", "злоупотребление властью или должностными полномочиями", "должностная халатность", "дача и получение взятки". В конце декабря 2022 года минздрав Узбекистана сообщал, что в ходе лабораторных исследований в составе индийского препарата было обнаружено токсичное вещество – этиленгликоль. Этиленгликоль и ди-этиленгликоль применяются в фармацевтике в микроскопических дозах. Их основное применение – это производство взрывчатых веществ, антифризов для автомобильных двигателей, жидкостей для мытья стекол и некоторых видов пластика. В октябре 2022 года правительство Гамбии объявило о смерти 70 детей от острой почечной недостаточности. Власти страны связали эти смерти с приемом детьми индийских сиропов от кашля, содержащих токсичные соединения. Позднее в Индонезии также назвали наличие в некоторых медикаментах этиленгликоля и ди-этиленгликоля как возможную причину смерти 141 ребенка, большинству из которых было меньше 5 лет.
https://ria.ru/20240214/prigovor-1927335993.html
https://ria.ru/20231204/prigovor-1913704773.html
https://ria.ru/20231225/prigovor-1917933131.html
узбекистан
гамбия
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, гамбия, индонезия
В мире, Узбекистан, Гамбия, Индонезия
В Узбекистане вынесли приговор 23 обвиняемым по делу о смерти 68 детей
В Узбекистане вынесли приговор 23 обвиняемым по делу о смерти 68 детей от сиропа
ТАШКЕНТ, 26 фев - РИА Новости. Ташкентский городской суд приговорил к срокам до 20 лет лишения свободы 23 обвиняемых по делу о смерти 68 детей в Узбекистане - несовершеннолетние скончались в декабре 2022 года после приема индийского препарата против ОРВИ, сообщил РИА Новости представитель суда.
В августе 2023 года Ташкентский горсуд приступил к рассмотрению уголовного дела о смерти 65 детей в Узбекистане после приема указанного препарата. Обвинение было предъявлено 21 человеку, в том числе экс-главе агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардору Кариеву. Позднее число обвиняемых выросло до 23 человек, а число фигурировавших в деле погибших – до 68 детей.
На Алтае спасателю вынесли приговор за гибель ребенка в бассейне
"Суд признал виновными всех 23 обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки до 20 лет лишения свободы", - сказал представитель суда. В частности, директор индийской Quramax Medical Рагвендра Пратар, импортер сиропа в Узбекистан, получил 20 лет лишения свободы, Кариев - 18 лет, два его заместителя – по 16 лет лишения свободы.
Подсудимым были признаны виновными по 12 статьям, в том числе "соучастие в преступлении", "приготовление к преступлению и покушение на преступление", "злоупотребление властью или должностными полномочиями", "должностная халатность", "дача и получение взятки".
В Чувашии вынесли приговор воспитателю специализированного детского лагеря
В конце декабря 2022 года минздрав Узбекистана сообщал, что в ходе лабораторных исследований в составе индийского препарата было обнаружено токсичное вещество – этиленгликоль. Этиленгликоль и ди-этиленгликоль применяются в фармацевтике в микроскопических дозах. Их основное применение – это производство взрывчатых веществ, антифризов для автомобильных двигателей, жидкостей для мытья стекол и некоторых видов пластика.
В октябре 2022 года правительство Гамбии
объявило о смерти 70 детей от острой почечной недостаточности. Власти страны связали эти смерти с приемом детьми индийских сиропов от кашля, содержащих токсичные соединения. Позднее в Индонезии
также назвали наличие в некоторых медикаментах этиленгликоля и ди-этиленгликоля как возможную причину смерти 141 ребенка, большинству из которых было меньше 5 лет.
Жительнице Омской области вынесли приговор за истязание опекаемых детей