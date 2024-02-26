На выставке-форуме "Россия" прошла церемония вручения премии "Знание"
На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ прошла церемония вручения премии "Знание"
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на торжественной церемонии вручения просветительской награды "Знание.Премия"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на торжественной церемонии вручения просветительской награды "Знание.Премия"
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Торжественная церемония вручения просветительской премии "Знание.Премия" прошла в понедельник на выставке-форуме "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
"В этом году на премию поступило свыше 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 34 зарубежных стран. Среди целей Десятилетия науки и технологий есть популяризация научных знаний и достижений наших ученых. И лауреаты премии вносят в эту работу огромный вклад", — сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Просветителем года в номинации "За вклад в просвещение в сфере "История" стал помощник президента России Владимир Мединский. В номинации "За вклад в просвещение лучшим просветительским проектом в сфере "Спорт и ЗОЖ" стал Международный мультиспортивный турнир "Игры Будущего".
Иностранным просветителем года стал журналист и военный корреспондент Адриан Боке, награду ему вручил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В номинации "За вклад в просвещение в сфере "Мы Вместе" победил российский журналист, военный корреспондент, писатель и блогер Семен Пегов.
Просветительской компанией года стала Госкорпорация "Росатом".
Просветителями года в номинации "За общий вклад в просвещение" впервые стали сразу два человека: военный корреспондент и журналист Адриан Боке, а также российский кристаллограф-теоретик, минералог и профессор РАН Артем Оганов.
Всего на соискание премии в этом году было подано более 18 тысяч заявок, конкурс на попадание в шорт-лист премии составил около 150 участников на место. Наибольшее число заявок было получено в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника в России, который прошел в 2023 году.