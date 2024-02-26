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На выставке-форуме "Россия" прошла церемония вручения премии "Знание" - РИА Новости, 26.02.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
22:37 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/premiya-1929662087.html
На выставке-форуме "Россия" прошла церемония вручения премии "Знание"
На выставке-форуме "Россия" прошла церемония вручения премии "Знание" - РИА Новости, 26.02.2024
На выставке-форуме "Россия" прошла церемония вручения премии "Знание"
Торжественная церемония вручения просветительской премии "Знание.Премия" прошла в понедельник на выставке-форуме "Россия", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T22:37
2024-02-26T22:37
выставка-форум "россия"
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дмитрий чернышенко
дмитрий песков
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
российская академия наук
игры будущего
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Торжественная церемония вручения просветительской премии "Знание.Премия" прошла в понедельник на выставке-форуме "Россия", передает корреспондент РИА Новости. "В этом году на премию поступило свыше 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 34 зарубежных стран. Среди целей Десятилетия науки и технологий есть популяризация научных знаний и достижений наших ученых. И лауреаты премии вносят в эту работу огромный вклад", — сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Просветителем года в номинации "За вклад в просвещение в сфере "История" стал помощник президента России Владимир Мединский. В номинации "За вклад в просвещение лучшим просветительским проектом в сфере "Спорт и ЗОЖ" стал Международный мультиспортивный турнир "Игры Будущего". Иностранным просветителем года стал журналист и военный корреспондент Адриан Боке, награду ему вручил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В номинации "За вклад в просвещение в сфере "Мы Вместе" победил российский журналист, военный корреспондент, писатель и блогер Семен Пегов. Просветительской компанией года стала Госкорпорация "Росатом". Просветителями года в номинации "За общий вклад в просвещение" впервые стали сразу два человека: военный корреспондент и журналист Адриан Боке, а также российский кристаллограф-теоретик, минералог и профессор РАН Артем Оганов. Всего на соискание премии в этом году было подано более 18 тысяч заявок, конкурс на попадание в шорт-лист премии составил около 150 участников на место. Наибольшее число заявок было получено в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника в России, который прошел в 2023 году.
https://ria.ru/20240226/premiya-1929653289.html
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россия, дмитрий чернышенко, дмитрий песков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российская академия наук, игры будущего, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Песков, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Российская академия наук, Игры будущего, Выставка-форум "Россия"
На выставке-форуме "Россия" прошла церемония вручения премии "Знание"

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ прошла церемония вручения премии "Знание"

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на торжественной церемонии вручения просветительской награды "Знание.Премия"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на торжественной церемонии вручения просветительской награды Знание.Премия - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на торжественной церемонии вручения просветительской награды "Знание.Премия"
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Торжественная церемония вручения просветительской премии "Знание.Премия" прошла в понедельник на выставке-форуме "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
"В этом году на премию поступило свыше 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 34 зарубежных стран. Среди целей Десятилетия науки и технологий есть популяризация научных знаний и достижений наших ученых. И лауреаты премии вносят в эту работу огромный вклад", — сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Рэпер ST исполнил песню Дай ему сил на церемонии вручения премии Знание
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Просветителем года в номинации "За вклад в просвещение в сфере "История" стал помощник президента России Владимир Мединский. В номинации "За вклад в просвещение лучшим просветительским проектом в сфере "Спорт и ЗОЖ" стал Международный мультиспортивный турнир "Игры Будущего".
Иностранным просветителем года стал журналист и военный корреспондент Адриан Боке, награду ему вручил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В номинации "За вклад в просвещение в сфере "Мы Вместе" победил российский журналист, военный корреспондент, писатель и блогер Семен Пегов.
Просветительской компанией года стала Госкорпорация "Росатом".
Просветителями года в номинации "За общий вклад в просвещение" впервые стали сразу два человека: военный корреспондент и журналист Адриан Боке, а также российский кристаллограф-теоретик, минералог и профессор РАН Артем Оганов.
Всего на соискание премии в этом году было подано более 18 тысяч заявок, конкурс на попадание в шорт-лист премии составил около 150 участников на место. Наибольшее число заявок было получено в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника в России, который прошел в 2023 году.
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Выставка-форум "Россия"РоссияДмитрий ЧернышенкоДмитрий ПесковГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Российская академия наукИгры будущегоВыставка-форум "Россия"
 
 
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