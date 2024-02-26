Рейтинг@Mail.ru
Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" на церемонии вручения премии "Знание" - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
21:14 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/premiya-1929653289.html
Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" на церемонии вручения премии "Знание"
Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" на церемонии вручения премии "Знание" - РИА Новости, 26.02.2024
Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" на церемонии вручения премии "Знание"
Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" на церемонии вручения премии российского общества "Знание" на ВДНХ и поблагодарил со сцены защитников отечества, передает... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T21:14
2024-02-26T21:14
выставка-форум "россия"
st (александр степанов)
общество
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929652919_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_698af0eb4fa9a6e633e18814a26ad4c4.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" на церемонии вручения премии российского общества "Знание" на ВДНХ и поблагодарил со сцены защитников отечества, передает корреспондент РИА Новости. Рэпер вышел на сцену с детьми, а на экранах за его спиной демонстрировались детские рисунки с изображениями российских военных и патриотической символики. Зрители начали подниматься со своих мест во время его выступления. "Хочу поздравить всех лауреатов, всех номинантов сегодняшней премии, сказать большое спасибо обществу "Знание", а самое главное - большое спасибо нашим ребятам, которые защищают нашу родину", - сказал ST в завершении. Ранее артист представил клип на песню "Дай ему сил" в своей официальной группе "ВКонтакте". Героями клипа стали российские бойцы. Сюжет построен на историях обычных парней, которые считают своим долгом защищать страну. Премия российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ. Лауреатами станут просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей. В 2022 году было собрано более 6 тысяч заявок.
https://ria.ru/20240226/premiya-1929645252.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929652919_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_78274a103d32f938e4026309b3a59b41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
st (александр степанов), общество, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", ST (Александр Степанов), Общество, Выставка-форум "Россия"
Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" на церемонии вручения премии "Знание"

Рэпер ST спел песню "Дай ему сил" на церемонии вручения премии "Знание" на ВДНХ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" на церемонии вручения премии "Знание"
Рэпер ST исполнил песню Дай ему сил на церемонии вручения премии Знание
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" на церемонии вручения премии "Знание"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" на церемонии вручения премии российского общества "Знание" на ВДНХ и поблагодарил со сцены защитников отечества, передает корреспондент РИА Новости.
Рэпер вышел на сцену с детьми, а на экранах за его спиной демонстрировались детские рисунки с изображениями российских военных и патриотической символики. Зрители начали подниматься со своих мест во время его выступления.
"Хочу поздравить всех лауреатов, всех номинантов сегодняшней премии, сказать большое спасибо обществу "Знание", а самое главное - большое спасибо нашим ребятам, которые защищают нашу родину", - сказал ST в завершении.
Ранее артист представил клип на песню "Дай ему сил" в своей официальной группе "ВКонтакте". Героями клипа стали российские бойцы. Сюжет построен на историях обычных парней, которые считают своим долгом защищать страну.
Премия российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ. Лауреатами станут просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей. В 2022 году было собрано более 6 тысяч заявок.
Торжественная церемония вручения просветительской награды Знание.Премия. 26 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Песков оценил вручение премии "Знание"
Вчера, 20:22
 
Выставка-форум "Россия"ST (Александр Степанов)ОбществоВыставка-форум "Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала