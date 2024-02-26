https://ria.ru/20240226/premiya-1929653289.html

Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" на церемонии вручения премии "Знание"

Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" на церемонии вручения премии "Знание" - РИА Новости, 26.02.2024

Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" на церемонии вручения премии "Знание"

Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" на церемонии вручения премии российского общества "Знание" на ВДНХ и поблагодарил со сцены защитников отечества, передает... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T21:14

2024-02-26T21:14

2024-02-26T21:14

выставка-форум "россия"

st (александр степанов)

общество

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" на церемонии вручения премии российского общества "Знание" на ВДНХ и поблагодарил со сцены защитников отечества, передает корреспондент РИА Новости. Рэпер вышел на сцену с детьми, а на экранах за его спиной демонстрировались детские рисунки с изображениями российских военных и патриотической символики. Зрители начали подниматься со своих мест во время его выступления. "Хочу поздравить всех лауреатов, всех номинантов сегодняшней премии, сказать большое спасибо обществу "Знание", а самое главное - большое спасибо нашим ребятам, которые защищают нашу родину", - сказал ST в завершении. Ранее артист представил клип на песню "Дай ему сил" в своей официальной группе "ВКонтакте". Героями клипа стали российские бойцы. Сюжет построен на историях обычных парней, которые считают своим долгом защищать страну. Премия российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ. Лауреатами станут просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей. В 2022 году было собрано более 6 тысяч заявок.

https://ria.ru/20240226/premiya-1929645252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

st (александр степанов), общество, выставка-форум "россия"