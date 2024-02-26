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Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 26.02.2024
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области на Украине, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T19:48
2024-02-26T19:48
2024-02-26T20:03
днепропетровская область
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области на Украине, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Сергей Лысак. "Поврежден инфраструктурный объект, газопровод, линия электропередачи", - написал Лысак в своем Telegram-канале. При этом он не уточнил, о каком именно объекте идет речь.
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днепропетровская область, украина
Днепропетровская область, Украина, Специальная военная операция на Украине
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта