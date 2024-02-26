Рейтинг@Mail.ru
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:48 26.02.2024 (обновлено: 20:03 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/povrezhdenie-1929639836.html
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 26.02.2024
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области на Украине, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T19:48
2024-02-26T20:03
днепропетровская область
украина
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_716:1134:2341:2048_1920x0_80_0_0_2a25b3b86777cd8dea64733a6df99c22.jpg
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области на Украине, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Сергей Лысак. "Поврежден инфраструктурный объект, газопровод, линия электропередачи", - написал Лысак в своем Telegram-канале. При этом он не уточнил, о каком именно объекте идет речь.
https://ria.ru/20240226/obstrel-1929631554.html
днепропетровская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_996:1004:2388:2048_1920x0_80_0_0_47335f03a0c35fdd330199aa01fc4a1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровская область, украина
Днепропетровская область, Украина, Специальная военная операция на Украине
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта

© РИА Новости / Валерий МельниковРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Разбитое окно. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области на Украине, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Сергей Лысак.
"Поврежден инфраструктурный объект, газопровод, линия электропередачи", - написал Лысак в своем Telegram-канале.
При этом он не уточнил, о каком именно объекте идет речь.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Ганчев рассказал о последствиях обстрела в харьковской Таволжанке
Вчера, 19:08
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала