https://ria.ru/20240226/poteri-1929471097.html

В Госдуме назвали слова Зеленского о потерях ВСУ гоголевской чертовщиной

В Госдуме назвали слова Зеленского о потерях ВСУ гоголевской чертовщиной - РИА Новости, 26.02.2024

В Госдуме назвали слова Зеленского о потерях ВСУ гоголевской чертовщиной

Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев сравнил заявление Владимира Зеленского о потерях ВСУ с гоголевской чертовщиной, отметив,... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T09:29

2024-02-26T09:29

2024-02-26T09:29

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

леонид ивлев

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f956aad8478c7786152491f252e24b2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев сравнил заявление Владимира Зеленского о потерях ВСУ с гоголевской чертовщиной, отметив, что оно фантастично и противоестественно. Ранее Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции о том, что потери ВСУ за два года составляют 31 тысячу человек. "Заявление киевского режима с заканчивающейся легитимностью о потерях - это какая-то гоголевская чертовщина из "Вечеров на хуторе близ Диканьки", настолько оно фантастично и противоестественно", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, это заявление Зеленского имеет своего адресата - страны G7 и НАТО; свой мотив - "дайте ещё денег и вооружений"; свою цель - "продолжать и дальше гнать солдат ВСУ на убой". Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил РИА Новости, что заниженные цифры потерь в украинской армии, озвученные Владимиром Зеленским накануне, призваны снизить градус социальной напряженности в украинском обществе и "расслабить" население для призыва.

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929457450.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, леонид ивлев, украина