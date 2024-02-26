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В Госдуме назвали слова Зеленского о потерях ВСУ гоголевской чертовщиной - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:29 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/poteri-1929471097.html
В Госдуме назвали слова Зеленского о потерях ВСУ гоголевской чертовщиной
В Госдуме назвали слова Зеленского о потерях ВСУ гоголевской чертовщиной - РИА Новости, 26.02.2024
В Госдуме назвали слова Зеленского о потерях ВСУ гоголевской чертовщиной
Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев сравнил заявление Владимира Зеленского о потерях ВСУ с гоголевской чертовщиной, отметив,... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T09:29
2024-02-26T09:29
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
леонид ивлев
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев сравнил заявление Владимира Зеленского о потерях ВСУ с гоголевской чертовщиной, отметив, что оно фантастично и противоестественно. Ранее Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции о том, что потери ВСУ за два года составляют 31 тысячу человек. "Заявление киевского режима с заканчивающейся легитимностью о потерях - это какая-то гоголевская чертовщина из "Вечеров на хуторе близ Диканьки", настолько оно фантастично и противоестественно", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, это заявление Зеленского имеет своего адресата - страны G7 и НАТО; свой мотив - "дайте ещё денег и вооружений"; свою цель - "продолжать и дальше гнать солдат ВСУ на убой". Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил РИА Новости, что заниженные цифры потерь в украинской армии, озвученные Владимиром Зеленским накануне, призваны снизить градус социальной напряженности в украинском обществе и "расслабить" население для призыва.
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929457450.html
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
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в мире, владимир зеленский, леонид ивлев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Леонид Ивлев, Украина
В Госдуме назвали слова Зеленского о потерях ВСУ гоголевской чертовщиной

Депутат Ивлев сравнил слова Зеленского о потерях ВСУ с гоголевской чертовщиной

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев сравнил заявление Владимира Зеленского о потерях ВСУ с гоголевской чертовщиной, отметив, что оно фантастично и противоестественно.
Ранее Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции о том, что потери ВСУ за два года составляют 31 тысячу человек.
Разрушенные в ходе боев здания - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
В Госдуме заявили, что реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок
Вчера, 06:40
"Заявление киевского режима с заканчивающейся легитимностью о потерях - это какая-то гоголевская чертовщина из "Вечеров на хуторе близ Диканьки", настолько оно фантастично и противоестественно", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, это заявление Зеленского имеет своего адресата - страны G7 и НАТО; свой мотив - "дайте ещё денег и вооружений"; свою цель - "продолжать и дальше гнать солдат ВСУ на убой".
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил РИА Новости, что заниженные цифры потерь в украинской армии, озвученные Владимиром Зеленским накануне, призваны снизить градус социальной напряженности в украинском обществе и "расслабить" население для призыва.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
НАТО затягивает войну, как удавку, на Киеве
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийЛеонид ИвлевУкраина
 
 
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