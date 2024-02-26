https://ria.ru/20240226/poteri-1929463987.html

В ДНР прокомментировали заявление Зеленского о потерях ВСУ

В ДНР прокомментировали заявление Зеленского о потерях ВСУ - РИА Новости, 26.02.2024

В ДНР прокомментировали заявление Зеленского о потерях ВСУ

Заниженные цифры потерь в украинской армии, озвученные Владимиром Зеленским накануне, призваны снизить градус социальной напряженности в украинском обществе и... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T08:40

2024-02-26T08:40

2024-02-26T08:40

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

ян гагин

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Заниженные цифры потерь в украинской армии, озвученные Владимиром Зеленским накануне, призваны снизить градус социальной напряженности в украинском обществе и "расслабить" население для призыва, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин, отметив, что только в Артемовске за время СВО потери ВСУ составили около 50 тысяч человек. Ранее Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции о том, что потери ВСУ за два года составляют 31 тысячу человек. "Только в Артемовске противник потерял около 50 тысяч военнослужащих. Из украинских источников известны цифры о гибели около 100 тысяч военных за период "контрнаступа". Эти же цифры ранее звучали из источников Минобороны Украины", - заявил Гагин. По его словам, даже эти "чудовищные цифры" не учитывают без вести пропавших и раненых военнослужащих украинских войск. "На мой взгляд, сообщение Зеленского о 31 тысячи погибших солдат ВСУ призваны понизить градус социальной напряженности в обществе и "расслабить" население для призыва, на фоне потерь и кризиса призывного ресурса", - подчеркнул собеседник агентства. Как считает Гагин, теперь цифры потерь в информационном поле Украины изменились, исходя из новых задач киевского режима. "Раньше у Зеленского была задача выкляньчить у Запада побольше денег и техники, вот он и говорил, что у них большие потери и нужно еще много денег, чтобы их сократить. Денег и техники не дали, дали мало, а воевать некому. Теперь Зеленский пытается убедить всех в небольших потерях, для преодоления кризиса призывного ресурса, но это уже не сработает", - заключил он. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20240225/poteri-1929431879.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

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артемовск, донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, в мире