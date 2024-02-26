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В ДНР прокомментировали заявление Зеленского о потерях ВСУ - РИА Новости, 26.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:40 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/poteri-1929463987.html
В ДНР прокомментировали заявление Зеленского о потерях ВСУ
В ДНР прокомментировали заявление Зеленского о потерях ВСУ - РИА Новости, 26.02.2024
В ДНР прокомментировали заявление Зеленского о потерях ВСУ
Заниженные цифры потерь в украинской армии, озвученные Владимиром Зеленским накануне, призваны снизить градус социальной напряженности в украинском обществе и... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T08:40
2024-02-26T08:40
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
ян гагин
вооруженные силы украины
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Заниженные цифры потерь в украинской армии, озвученные Владимиром Зеленским накануне, призваны снизить градус социальной напряженности в украинском обществе и "расслабить" население для призыва, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин, отметив, что только в Артемовске за время СВО потери ВСУ составили около 50 тысяч человек. Ранее Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции о том, что потери ВСУ за два года составляют 31 тысячу человек. "Только в Артемовске противник потерял около 50 тысяч военнослужащих. Из украинских источников известны цифры о гибели около 100 тысяч военных за период "контрнаступа". Эти же цифры ранее звучали из источников Минобороны Украины", - заявил Гагин. По его словам, даже эти "чудовищные цифры" не учитывают без вести пропавших и раненых военнослужащих украинских войск. "На мой взгляд, сообщение Зеленского о 31 тысячи погибших солдат ВСУ призваны понизить градус социальной напряженности в обществе и "расслабить" население для призыва, на фоне потерь и кризиса призывного ресурса", - подчеркнул собеседник агентства. Как считает Гагин, теперь цифры потерь в информационном поле Украины изменились, исходя из новых задач киевского режима. "Раньше у Зеленского была задача выкляньчить у Запада побольше денег и техники, вот он и говорил, что у них большие потери и нужно еще много денег, чтобы их сократить. Денег и техники не дали, дали мало, а воевать некому. Теперь Зеленский пытается убедить всех в небольших потерях, для преодоления кризиса призывного ресурса, но это уже не сработает", - заключил он. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20240225/poteri-1929431879.html
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
артемовск
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артемовск, донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Украина, В мире
В ДНР прокомментировали заявление Зеленского о потерях ВСУ

Гагин: потери ВСУ только в Артемовске составили около 50 тысяч человек

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Заниженные цифры потерь в украинской армии, озвученные Владимиром Зеленским накануне, призваны снизить градус социальной напряженности в украинском обществе и "расслабить" население для призыва, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин, отметив, что только в Артемовске за время СВО потери ВСУ составили около 50 тысяч человек.
Ранее Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции о том, что потери ВСУ за два года составляют 31 тысячу человек.
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"Только в Артемовске противник потерял около 50 тысяч военнослужащих. Из украинских источников известны цифры о гибели около 100 тысяч военных за период "контрнаступа". Эти же цифры ранее звучали из источников Минобороны Украины", - заявил Гагин.
По его словам, даже эти "чудовищные цифры" не учитывают без вести пропавших и раненых военнослужащих украинских войск.
«
"На мой взгляд, сообщение Зеленского о 31 тысячи погибших солдат ВСУ призваны понизить градус социальной напряженности в обществе и "расслабить" население для призыва, на фоне потерь и кризиса призывного ресурса", - подчеркнул собеседник агентства.
Как считает Гагин, теперь цифры потерь в информационном поле Украины изменились, исходя из новых задач киевского режима.
"Раньше у Зеленского была задача выкляньчить у Запада побольше денег и техники, вот он и говорил, что у них большие потери и нужно еще много денег, чтобы их сократить. Денег и техники не дали, дали мало, а воевать некому. Теперь Зеленский пытается убедить всех в небольших потерях, для преодоления кризиса призывного ресурса, но это уже не сработает", - заключил он.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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