https://ria.ru/20240226/pomosch-1929457627.html

Магаданские волонтеры научили актеров театра плести маскировочные сети

Магаданские волонтеры научили актеров театра плести маскировочные сети - РИА Новости, 26.02.2024

Магаданские волонтеры научили актеров театра плести маскировочные сети

Магаданские волонтеры провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей для артистов Театра кукол, которые также намерены помогать бойцам специальной военной РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T06:49

2024-02-26T06:49

2024-02-26T06:49

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россия

магадан

наталья фатеева

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МАГАДАН, 26 фев - РИА Новости. Магаданские волонтеры провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей для артистов Театра кукол, которые также намерены помогать бойцам специальной военной операции, рассказал журналистам директор театра Дмитрий Шоповалов. "Есть реальная необходимость помочь нашим бойцам, а в дни, когда в России отмечается День защитника Отечества, особенно. Актеры несколько часов осваивали технологию плетения сетей. Теперь могут заниматься этим самостоятельно", - рассказал Шоповалов. Магаданские волонтеры занимаются плетением маскировочных сетей для бойцов СВО с ноября 2022 года, также изготавливают эвакуационные носилки, пятиточечники с противоосколочной тканью, защищающие бойцов от ранения, рассказала журналистам волонтер Наталья Фатеева. "Я прихожанка магаданского храма Николая Угодника, где находится наша мастерская по изготовлению маскировочных сетей. Мы взялись не только за изготовление сетей, но и других видов изделий для нужд нашей армии. Причем занимаемся этим с ноября 2022 года … В Магадане действует несколько мобильных групп, одна из них - наша. Приходя в школы или учреждения, как сегодня, доходчиво объясняем технологию плетения маскировочных сетей самым простым способом, и обычно у всех, даже неопытных, получается", - рассказала Фатеева.

https://ria.ru/20240222/zapchasti-1929067653.html

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общество, россия, магадан, наталья фатеева