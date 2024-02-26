Рейтинг@Mail.ru
В Польше поезд с авиатопливом сошел с рельсов - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 26.02.2024 (обновлено: 16:44 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/polsha-1929599725.html
В Польше поезд с авиатопливом сошел с рельсов
В Польше поезд с авиатопливом сошел с рельсов - РИА Новости, 26.02.2024
В Польше поезд с авиатопливом сошел с рельсов
Поезд с авиационным топливом сошел с рельсов в Польше, произошла разгерметизация цистерны, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:42
2024-02-26T16:44
в мире
польша
нижнесилезское воеводство
вроцлав
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151768/79/1517687955_0:291:5581:3430_1920x0_80_0_0_97ab5feb966ef28d377859e8eb980041.jpg
ВАРШАВА, 26 фев – РИА Новости. Поезд с авиационным топливом сошел с рельсов в Польше, произошла разгерметизация цистерны, сообщает радиостанция RMF FM. "В районе Грабовно Велького (Нижнесилезское воеводство) сошел с рельсов поезд, перевозивший авиационное топливо", - говорится в сообщении. На место были вызваны полиция, пожарная служба и специализированное химическое подразделение из Вроцлава. "Произошла утечка топлива из цистерны. Наша задача - создать безопасную зону. Остановлено железнодорожное движение. Пожара не произошло", - цитирует радиостанция представителя Государственной пожарной стражи Марчина Пуржиньского. Причины происшествия пока не известны. Полиция просит водителей автомобилей отказаться от поездок в сторону Грабовно Велького, так как местные дороги могут быть перекрыты.
https://ria.ru/20240225/zerno-1929409230.html
https://ria.ru/20240226/polsha-1929489206.html
польша
нижнесилезское воеводство
вроцлав
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151768/79/1517687955_310:0:5271:3721_1920x0_80_0_0_7cfb76181740fdd62e01de6c677b19a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, нижнесилезское воеводство, вроцлав
В мире, Польша, Нижнесилезское воеводство, Вроцлав
В Польше поезд с авиатопливом сошел с рельсов

В Польше поезд с топливом сошел с рельсов, произошла разгерметизация цистерны

© Depositphotos.com / Patryk_KosmiderПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Depositphotos.com / Patryk_Kosmider
Польская полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 26 фев – РИА Новости. Поезд с авиационным топливом сошел с рельсов в Польше, произошла разгерметизация цистерны, сообщает радиостанция RMF FM.
«
"В районе Грабовно Велького (Нижнесилезское воеводство) сошел с рельсов поезд, перевозивший авиационное топливо", - говорится в сообщении.
Рабочий в зернохранилище в Киевской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
В Киеве заявили об уничтожении 160 тонн украинского зерна в Польше
25 февраля, 17:51
На место были вызваны полиция, пожарная служба и специализированное химическое подразделение из Вроцлава.
"Произошла утечка топлива из цистерны. Наша задача - создать безопасную зону. Остановлено железнодорожное движение. Пожара не произошло", - цитирует радиостанция представителя Государственной пожарной стражи Марчина Пуржиньского.
Причины происшествия пока не известны. Полиция просит водителей автомобилей отказаться от поездок в сторону Грабовно Велького, так как местные дороги могут быть перекрыты.
Польские фермеры блокируют шоссе А12 между Слубице в Польше и Франкфуртом-на-Одере в Германии - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Польские фермеры заблокировали движение грузовиков на границе с Германией
Вчера, 10:48
 
В миреПольшаНижнесилезское воеводствоВроцлав
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала