https://ria.ru/20240226/polsha-1929599725.html
В Польше поезд с авиатопливом сошел с рельсов
В Польше поезд с авиатопливом сошел с рельсов - РИА Новости, 26.02.2024
В Польше поезд с авиатопливом сошел с рельсов
Поезд с авиационным топливом сошел с рельсов в Польше, произошла разгерметизация цистерны, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:42
2024-02-26T16:42
2024-02-26T16:44
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нижнесилезское воеводство
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ВАРШАВА, 26 фев – РИА Новости. Поезд с авиационным топливом сошел с рельсов в Польше, произошла разгерметизация цистерны, сообщает радиостанция RMF FM. "В районе Грабовно Велького (Нижнесилезское воеводство) сошел с рельсов поезд, перевозивший авиационное топливо", - говорится в сообщении. На место были вызваны полиция, пожарная служба и специализированное химическое подразделение из Вроцлава. "Произошла утечка топлива из цистерны. Наша задача - создать безопасную зону. Остановлено железнодорожное движение. Пожара не произошло", - цитирует радиостанция представителя Государственной пожарной стражи Марчина Пуржиньского. Причины происшествия пока не известны. Полиция просит водителей автомобилей отказаться от поездок в сторону Грабовно Велького, так как местные дороги могут быть перекрыты.
https://ria.ru/20240225/zerno-1929409230.html
https://ria.ru/20240226/polsha-1929489206.html
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в мире, польша, нижнесилезское воеводство, вроцлав
В мире, Польша, Нижнесилезское воеводство, Вроцлав
В Польше поезд с авиатопливом сошел с рельсов
В Польше поезд с топливом сошел с рельсов, произошла разгерметизация цистерны