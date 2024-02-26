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Польские фермеры заблокировали движение грузовиков на границе с Германией - РИА Новости, 26.02.2024
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10:48 26.02.2024 (обновлено: 14:11 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/polsha-1929489206.html
Польские фермеры заблокировали движение грузовиков на границе с Германией
Польские фермеры заблокировали движение грузовиков на границе с Германией - РИА Новости, 26.02.2024
Польские фермеры заблокировали движение грузовиков на границе с Германией
Протестующие польские фермеры не пропускают грузовики по ключевой трассе А2 на границе с Германией, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T10:48
2024-02-26T14:11
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ВАРШАВА, 26 фев — РИА Новости. Протестующие польские фермеры не пропускают грузовики по ключевой трассе А2 на границе с Германией, передает радиостанция RMF FM. Аграрии пригнали к границе тракторы и устроили узкий коридор, по которому могут проезжать только легковые автомобили. Грузовикам с товарами приходится искать пути объезда. Продолжать акцию фермеры намерены до обеда, но если власти никак не отреагируют, то они обещают растянуть протесты на месяц. "Мы ждем премьера", — гласит текст на одном из транспарантов. "Европейская политика убивает фермера", — говорится на другом. В последние недели в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы нарастают протесты сельхозпроизводителей, которые выступают против "зеленого соглашения" ЕС, требуют изменить общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего с Украины.
https://ria.ru/20240208/protesty-1926051073.html
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html
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в мире, германия, польша, восточная европа, евросоюз
В мире, Германия, Польша, Восточная Европа, Евросоюз
Польские фермеры заблокировали движение грузовиков на границе с Германией

Польские фермеры заблокировали движение грузовиков на трассе А2 на границе с ФРГ

© AFP 2024 / JOHN MACDOUGALLПольские фермеры блокируют шоссе А12 между Слубице в Польше и Франкфуртом-на-Одере в Германии
Польские фермеры блокируют шоссе А12 между Слубице в Польше и Франкфуртом-на-Одере в Германии - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AFP 2024 / JOHN MACDOUGALL
Польские фермеры блокируют шоссе А12 между Слубице в Польше и Франкфуртом-на-Одере в Германии
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 26 фев — РИА Новости. Протестующие польские фермеры не пропускают грузовики по ключевой трассе А2 на границе с Германией, передает радиостанция RMF FM.
Аграрии пригнали к границе тракторы и устроили узкий коридор, по которому могут проезжать только легковые автомобили. Грузовикам с товарами приходится искать пути объезда. Продолжать акцию фермеры намерены до обеда, но если власти никак не отреагируют, то они обещают растянуть протесты на месяц.
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"Мы ждем премьера", — гласит текст на одном из транспарантов. "Европейская политика убивает фермера", — говорится на другом.
В последние недели в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы нарастают протесты сельхозпроизводителей, которые выступают против "зеленого соглашения" ЕС, требуют изменить общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего с Украины.
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