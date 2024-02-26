Польские фермеры заблокировали движение грузовиков на границе с Германией
Польские фермеры заблокировали движение грузовиков на трассе А2 на границе с ФРГ
© AFP 2024 / JOHN MACDOUGALLПольские фермеры блокируют шоссе А12 между Слубице в Польше и Франкфуртом-на-Одере в Германии
Польские фермеры блокируют шоссе А12 между Слубице в Польше и Франкфуртом-на-Одере в Германии
ВАРШАВА, 26 фев — РИА Новости. Протестующие польские фермеры не пропускают грузовики по ключевой трассе А2 на границе с Германией, передает радиостанция RMF FM.
Аграрии пригнали к границе тракторы и устроили узкий коридор, по которому могут проезжать только легковые автомобили. Грузовикам с товарами приходится искать пути объезда. Продолжать акцию фермеры намерены до обеда, но если власти никак не отреагируют, то они обещают растянуть протесты на месяц.
"Мы ждем премьера", — гласит текст на одном из транспарантов. "Европейская политика убивает фермера", — говорится на другом.
В последние недели в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы нарастают протесты сельхозпроизводителей, которые выступают против "зеленого соглашения" ЕС, требуют изменить общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего с Украины.