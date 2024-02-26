https://ria.ru/20240226/polsha-1929489206.html

Польские фермеры заблокировали движение грузовиков на границе с Германией

Польские фермеры заблокировали движение грузовиков на границе с Германией - РИА Новости, 26.02.2024

Польские фермеры заблокировали движение грузовиков на границе с Германией

Протестующие польские фермеры не пропускают грузовики по ключевой трассе А2 на границе с Германией, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T10:48

2024-02-26T10:48

2024-02-26T14:11

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ВАРШАВА, 26 фев — РИА Новости. Протестующие польские фермеры не пропускают грузовики по ключевой трассе А2 на границе с Германией, передает радиостанция RMF FM. Аграрии пригнали к границе тракторы и устроили узкий коридор, по которому могут проезжать только легковые автомобили. Грузовикам с товарами приходится искать пути объезда. Продолжать акцию фермеры намерены до обеда, но если власти никак не отреагируют, то они обещают растянуть протесты на месяц. "Мы ждем премьера", — гласит текст на одном из транспарантов. "Европейская политика убивает фермера", — говорится на другом. В последние недели в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы нарастают протесты сельхозпроизводителей, которые выступают против "зеленого соглашения" ЕС, требуют изменить общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего с Украины.

https://ria.ru/20240208/protesty-1926051073.html

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html

германия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, польша, восточная европа, евросоюз