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Поезд, ехавший 80 километров без машиниста, попал на видео - РИА Новости, 26.02.2024
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19:56 26.02.2024 (обновлено: 20:03 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/poezd-1929641018.html
Поезд, ехавший 80 километров без машиниста, попал на видео
Поезд, ехавший 80 километров без машиниста, попал на видео - РИА Новости, 26.02.2024
Поезд, ехавший 80 километров без машиниста, попал на видео
В Индии грузовой поезд проехал около 80 километров без машиниста, пишет Times of India. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T19:56
2024-02-26T20:03
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Индии грузовой поезд проехал около 80 километров без машиниста, пишет Times of India.&quot;Потенциальная катастрофа была едва предотвращена, когда товарный поезд, выехавший из Катхуа без машиниста, остановился возле Унчи-Басси через 80 километров&quot;, — говорится в материале.На кадрах видно, как поезд движется из-за естественного наклона, разгоняясь до высокой скорости. Позже его удается остановить благодаря экстренному торможению.
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Товарный поезд без машиниста в Индии
Товарный поезд без машиниста в Индии
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в мире, индия, авто, общество
В мире, Индия, Авто, Общество
Поезд, ехавший 80 километров без машиниста, попал на видео

Появилось видео с поездом, проехавшим 80 км без машиниста в Индии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Индии грузовой поезд проехал около 80 километров без машиниста, пишет Times of India.
«

"Потенциальная катастрофа была едва предотвращена, когда товарный поезд, выехавший из Катхуа без машиниста, остановился возле Унчи-Басси через 80 километров", — говорится в материале.

На кадрах видно, как поезд движется из-за естественного наклона, разгоняясь до высокой скорости. Позже его удается остановить благодаря экстренному торможению.
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