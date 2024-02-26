https://ria.ru/20240226/poezd-1929641018.html

Поезд, ехавший 80 километров без машиниста, попал на видео

Поезд, ехавший 80 километров без машиниста, попал на видео - РИА Новости, 26.02.2024

Поезд, ехавший 80 километров без машиниста, попал на видео

В Индии грузовой поезд проехал около 80 километров без машиниста, пишет Times of India. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T19:56

2024-02-26T19:56

2024-02-26T20:03

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Индии грузовой поезд проехал около 80 километров без машиниста, пишет Times of India."Потенциальная катастрофа была едва предотвращена, когда товарный поезд, выехавший из Катхуа без машиниста, остановился возле Унчи-Басси через 80 километров", — говорится в материале.На кадрах видно, как поезд движется из-за естественного наклона, разгоняясь до высокой скорости. Позже его удается остановить благодаря экстренному торможению.

https://ria.ru/20240212/avariya-1926948164.html

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Товарный поезд без машиниста в Индии Товарный поезд без машиниста в Индии 2024-02-26T19:56 true PT0M28S

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в мире, индия, авто, общество