https://ria.ru/20240226/poezd-1929641018.html
Поезд, ехавший 80 километров без машиниста, попал на видео
Поезд, ехавший 80 километров без машиниста, попал на видео - РИА Новости, 26.02.2024
Поезд, ехавший 80 километров без машиниста, попал на видео
В Индии грузовой поезд проехал около 80 километров без машиниста, пишет Times of India. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T19:56
2024-02-26T19:56
2024-02-26T20:03
в мире
индия
авто
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929639580_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1258d4343d153eb441cb9d1761919f4a.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Индии грузовой поезд проехал около 80 километров без машиниста, пишет Times of India."Потенциальная катастрофа была едва предотвращена, когда товарный поезд, выехавший из Катхуа без машиниста, остановился возле Унчи-Басси через 80 километров", — говорится в материале.На кадрах видно, как поезд движется из-за естественного наклона, разгоняясь до высокой скорости. Позже его удается остановить благодаря экстренному торможению.
https://ria.ru/20240212/avariya-1926948164.html
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929639580_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_38a794c0e37cf39fd883e655ba6a62e4.jpg
Товарный поезд без машиниста в Индии
Товарный поезд без машиниста в Индии
2024-02-26T19:56
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, авто, общество
В мире, Индия, Авто, Общество
Поезд, ехавший 80 километров без машиниста, попал на видео
Появилось видео с поездом, проехавшим 80 км без машиниста в Индии