https://ria.ru/20240226/podderzhka-1929480493.html

Правительство выделит средства на поддержку мобилизованных и контрактников

Правительство выделит средства на поддержку мобилизованных и контрактников - РИА Новости, 26.02.2024

Правительство выделит средства на поддержку мобилизованных и контрактников

На поддержку мобилизованных и контрактников, ранее получавших военные пенсии, выделят четыре миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T10:04

2024-02-26T10:04

2024-02-26T10:41

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. На поддержку мобилизованных и контрактников, ранее получавших военные пенсии, выделят четыре миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства."Отдельные категории мобилизованных граждан и контрактников будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет", — говорится в релизе.Речь идет о военнослужащих, которые до мобилизации или заключения контракта были пенсионерами различных силовых структур — МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других.Выплаты военным пенсионерам, вновь поступившим на службу, приостанавливались в соответствии с федеральным законом от 1993 года. Указ об их возобновлении подписал в сентябре Владимир Путин.Денежную компенсацию, равную размеру пенсии, военные будут получать в дополнение к основным выплатам.

https://ria.ru/20240118/voennosluzhaschie-1730219033.html

https://ria.ru/20231214/putin-1915734016.html

россия

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, вооруженные силы рф