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Правительство выделит средства на поддержку мобилизованных и контрактников
Правительство выделит средства на поддержку мобилизованных и контрактников - РИА Новости, 26.02.2024
Правительство выделит средства на поддержку мобилизованных и контрактников
На поддержку мобилизованных и контрактников, ранее получавших военные пенсии, выделят четыре миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T10:04
2024-02-26T10:04
2024-02-26T10:41
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. На поддержку мобилизованных и контрактников, ранее получавших военные пенсии, выделят четыре миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства."Отдельные категории мобилизованных граждан и контрактников будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет", — говорится в релизе.Речь идет о военнослужащих, которые до мобилизации или заключения контракта были пенсионерами различных силовых структур — МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других.Выплаты военным пенсионерам, вновь поступившим на службу, приостанавливались в соответствии с федеральным законом от 1993 года. Указ об их возобновлении подписал в сентябре Владимир Путин.Денежную компенсацию, равную размеру пенсии, военные будут получать в дополнение к основным выплатам.
https://ria.ru/20240118/voennosluzhaschie-1730219033.html
https://ria.ru/20231214/putin-1915734016.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, вооруженные силы рф
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество, Вооруженные силы РФ
Правительство выделит средства на поддержку мобилизованных и контрактников
В России выделят более 4 млрд руб на поддержку мобилизованных и контрактников