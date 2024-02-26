Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделит средства на поддержку мобилизованных и контрактников - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:04 26.02.2024 (обновлено: 10:41 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/podderzhka-1929480493.html
Правительство выделит средства на поддержку мобилизованных и контрактников
Правительство выделит средства на поддержку мобилизованных и контрактников - РИА Новости, 26.02.2024
Правительство выделит средства на поддержку мобилизованных и контрактников
На поддержку мобилизованных и контрактников, ранее получавших военные пенсии, выделят четыре миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T10:04
2024-02-26T10:41
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928925639_0:226:2991:1908_1920x0_80_0_0_3240cd119fe891112e40d23f90910d7a.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. На поддержку мобилизованных и контрактников, ранее получавших военные пенсии, выделят четыре миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства."Отдельные категории мобилизованных граждан и контрактников будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет", — говорится в релизе.Речь идет о военнослужащих, которые до мобилизации или заключения контракта были пенсионерами различных силовых структур — МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других.Выплаты военным пенсионерам, вновь поступившим на службу, приостанавливались в соответствии с федеральным законом от 1993 года. Указ об их возобновлении подписал в сентябре Владимир Путин.Денежную компенсацию, равную размеру пенсии, военные будут получать в дополнение к основным выплатам.
https://ria.ru/20240118/voennosluzhaschie-1730219033.html
https://ria.ru/20231214/putin-1915734016.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928925639_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_7d04c2bd4100d45e9eff74226730f7cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, вооруженные силы рф
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество, Вооруженные силы РФ
Правительство выделит средства на поддержку мобилизованных и контрактников

В России выделят более 4 млрд руб на поддержку мобилизованных и контрактников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский боец в зоне СВО
Российский боец в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский боец в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. На поддержку мобилизованных и контрактников, ранее получавших военные пенсии, выделят четыре миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства.
"Отдельные категории мобилизованных граждан и контрактников будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет", — говорится в релизе.
Военные пенсии - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Пенсия военнослужащих: размер и индексация выплат в 2024 году
18 января, 13:22
Речь идет о военнослужащих, которые до мобилизации или заключения контракта были пенсионерами различных силовых структур — МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других.
Выплаты военным пенсионерам, вновь поступившим на службу, приостанавливались в соответствии с федеральным законом от 1993 года.
Указ об их возобновлении подписал в сентябре Владимир Путин.
Денежную компенсацию, равную размеру пенсии, военные будут получать в дополнение к основным выплатам.
Президент РФ Владимир Путин перед началом совместной прямой линии с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин отметил успехи мобилизованных в зоне спецоперации
14 декабря 2023, 12:25
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОбществоВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала