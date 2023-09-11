https://ria.ru/20230911/pensii-1895629135.html
Путин подписал указ о полной компенсации военной пенсии участникам СВО
Путин подписал указ о полной компенсации военной пенсии участникам СВО - РИА Новости, 11.09.2023
Путин подписал указ о полной компенсации военной пенсии участникам СВО
Военные пенсионеры, призванные на службу в рамках мобилизации, помимо основных выплат будут получать денежную компенсацию, равную размеру их пенсий, следует из... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T17:17
2023-09-11T17:17
2023-09-11T20:03
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владимир путин
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Военные пенсионеры, призванные на службу в рамках мобилизации, помимо основных выплат будут получать денежную компенсацию, равную размеру их пенсий, следует из указа президента Владимира Путина на портале правовой информации. Согласно документу, речь идет о гражданах, которые до возвращения на службу по мобилизации получали пенсию за выслугу лет."Установить <...> дополнительно к денежному довольствию ежемесячную компенсационную выплату в размере 100 процентов пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты", — говорится в указе.Его действие также распространяется на граждан, заключивших контракты о прохождении военной службы в период проведения спецоперации.Указ вступает в силу 11 сентября 2023 года. Глава государства поручил правительству определить порядок осуществления ежемесячных компенсаций военным пенсионерам — участникам СВО и обеспечить финансирование расходов.
https://ria.ru/20230811/pravitelstvo-1889619533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, вооруженные силы рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Общество
Путин подписал указ о полной компенсации военной пенсии участникам СВО
Путин подписал указ о полной компенсации военной пенсии участникам спецоперации
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
Военные пенсионеры, призванные на службу в рамках мобилизации, помимо основных выплат будут получать денежную компенсацию, равную размеру их пенсий, следует из указа президента Владимира Путина на портале
правовой информации.
Согласно документу, речь идет о гражданах, которые до возвращения на службу по мобилизации получали пенсию за выслугу лет.
Согласно ФЗ № 4468-1 от 12 февраля 1993 года, пенсионные выплаты военным пенсионерам, которые снова поступают на службу в российские войска, МВД, Росгвардию и другие силовые ведомства, приостанавливаются.
"Установить <...> дополнительно к денежному довольствию ежемесячную компенсационную выплату в размере 100 процентов пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты", — говорится в указе.
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Его действие также распространяется на граждан, заключивших контракты о прохождении военной службы в период проведения спецоперации.
Указ вступает в силу 11 сентября 2023 года.
Глава государства поручил правительству определить порядок осуществления ежемесячных компенсаций военным пенсионерам — участникам СВО и обеспечить финансирование расходов.
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