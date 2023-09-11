https://ria.ru/20230911/pensii-1895629135.html

Путин подписал указ о полной компенсации военной пенсии участникам СВО

Путин подписал указ о полной компенсации военной пенсии участникам СВО - РИА Новости, 11.09.2023

Путин подписал указ о полной компенсации военной пенсии участникам СВО

Военные пенсионеры, призванные на службу в рамках мобилизации, помимо основных выплат будут получать денежную компенсацию, равную размеру их пенсий, следует из... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T17:17

2023-09-11T17:17

2023-09-11T20:03

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

общество

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Военные пенсионеры, призванные на службу в рамках мобилизации, помимо основных выплат будут получать денежную компенсацию, равную размеру их пенсий, следует из указа президента Владимира Путина на портале правовой информации. Согласно документу, речь идет о гражданах, которые до возвращения на службу по мобилизации получали пенсию за выслугу лет."Установить <...> дополнительно к денежному довольствию ежемесячную компенсационную выплату в размере 100 процентов пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты", — говорится в указе.Его действие также распространяется на граждан, заключивших контракты о прохождении военной службы в период проведения спецоперации.Указ вступает в силу 11 сентября 2023 года. Глава государства поручил правительству определить порядок осуществления ежемесячных компенсаций военным пенсионерам — участникам СВО и обеспечить финансирование расходов.

https://ria.ru/20230811/pravitelstvo-1889619533.html

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, вооруженные силы рф, общество