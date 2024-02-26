https://ria.ru/20240226/peterburg-1929637504.html

Петербург накопил богатый опыт поддержки участников СВО и готов им делиться

Петербург накопил богатый опыт поддержки участников СВО и готов им делиться - РИА Новости, 26.02.2024

Петербург накопил богатый опыт поддержки участников СВО и готов им делиться

Санкт-Петербург накопил богатый практический опыт поддержки участников СВО и готов им делиться, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T19:38

2024-02-26T19:38

2024-02-26T19:38

специальная военная операция на украине

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Санкт-Петербург накопил богатый практический опыт поддержки участников СВО и готов им делиться, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Северная столица оказывает поддержку участникам специальной военной операции с самого ее начала. Итоги этой работы подвели в понедельник на рабочем совещании губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства. "Президент России неоднократно подчеркивал важность всесторонней поддержки участников СВО и членов их семей. Мы не делим бойцов из Петербурга и других регионов на своих и чужих, а исходим из главного - обеспечить их всем необходимым. Эти вопросы находятся на нашем постоянном контроле. Мы накопили богатый опыт и готовы им делиться", - отметил губернатор. По указанию президента России меры поддержки бойцов СВО приняты на федеральном уровне. В дополнение к ним Петербург оперативно разработал региональную систему. В частности, город одним из первых в России ввел "социальный паспорт" на каждого участника СВО, что позволяет максимально адресно оказывать необходимую помощь и поддержку. За каждой семьей закреплен социальный куратор от районных администраций. Создан совет при губернаторе по оказанию помощи участникам СВО и членам их семей. Он помогает поддерживать обратную связь с женами и родителями военнослужащих. Петербург оказывает поддержку в решении социальных и бытовых вопросов, реабилитации, адаптации и трудоустройстве участников СВО. Медицинские учреждения города принимают бойцов из Петербурга и других регионов на лечение и реабилитацию. При необходимости им оказывается психологическая помощь. Решаются также жилищные вопросы петербургских очередников из числа ветеранов боевых действий. Крупные городские предприятия принимают на работу демобилизованных участников СВО и членов семей погибших бойцов. Также в Петербурге разработаны специальные досуговые программы для бойцов, возвращающихся из зоны СВО. Губернатор поблагодарил за эту работу Музей обороны и блокады Ленинграда, Музей истории Санкт‑Петербурга, выставочный центр "Россия – Моя история" и "Петербург-концерт". Беглов отметил, что вклад в общее дело и в будущую победу вносят многие петербуржцы. В их числе медики, которые лечат и возвращают в строй раненых бойцов, волонтеры, которые собирают и доставляют все необходимое. Это также петербургские строители, которые возводят оборонительные сооружения, восстанавливают Мариуполь и другие освобожденные территории. "Задача города - создать для этой деятельности все необходимые условия. Действие региональных мер поддержки детей из семей участников СВО мы продлили до 31 декабря 2024 года", - сказал губернатор. Отмечается, что система поддержки участников СВО и членов их семей постоянно совершенствуется. "Президент отметил беспрецедентную поддержку народом участников специальной военной операции. Патриотический настрой сегодня есть у абсолютного большинства граждан страны. С учетом опыта и наработки наших партнеров - социально ориентированных некоммерческих организаций, будем постоянно модернизировать весь комплекс оказываемой помощи", - отметил Беглов. По его словам, в настоящее время важно усилить работу по лечению и реабилитации раненых бойцов, возвращению их к нормальной жизни. Необходимо оказать эффективное содействие в переподготовке, смене профессии, поиске работы, открытии собственного дела. Ветеранов спецоперации будут также активнее включать в общественную деятельность и задействовать в военно-патриотическом воспитании молодежи.

https://ria.ru/20240223/beglov-1929169168.html

https://ria.ru/20240216/vsm-1927697179.html

https://ria.ru/20240219/znak-1928278273.html

санкт-петербург

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санкт-петербург, александр беглов