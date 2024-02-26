https://ria.ru/20240226/peterburg-1929605774.html

В Петербурге снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Петербурге снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 26.02.2024

В Петербурге снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю снизилась на 23,5%, сообщает городское управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T17:17

2024-02-26T17:17

2024-02-26T17:24

здоровье - общество

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю снизилась на 23,5%, сообщает городское управление Роспотребнадзора. "На 8-й календарной неделе 2024 (с 19.02.2024 по 25.02.2024) в сравнении с предыдущей 7-й неделей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению уменьшился на 23,5%, превышение недельного эпидпорога не зарегистрировано", - говорится в сообщении. По результатам мониторинга за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают вирусы не гриппозной этиологии: аденовирусы, РС–вирусы, сезонные коронавирусы и бокавирусы. Отмечается снижение заболеваемости гриппом, доля которого в общей заболеваемости респираторными инфекциями составила 0,4%.

https://ria.ru/20240222/gripp-1928872277.html

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здоровье - общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)