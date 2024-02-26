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В Петербурге снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 26.02.2024
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17:17 26.02.2024 (обновлено: 17:24 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/peterburg-1929605774.html
В Петербурге снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Петербурге снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 26.02.2024
В Петербурге снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю снизилась на 23,5%, сообщает городское управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T17:17
2024-02-26T17:24
здоровье - общество
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю снизилась на 23,5%, сообщает городское управление Роспотребнадзора. "На 8-й календарной неделе 2024 (с 19.02.2024 по 25.02.2024) в сравнении с предыдущей 7-й неделей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению уменьшился на 23,5%, превышение недельного эпидпорога не зарегистрировано", - говорится в сообщении. По результатам мониторинга за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают вирусы не гриппозной этиологии: аденовирусы, РС–вирусы, сезонные коронавирусы и бокавирусы. Отмечается снижение заболеваемости гриппом, доля которого в общей заболеваемости респираторными инфекциями составила 0,4%.
https://ria.ru/20240222/gripp-1928872277.html
санкт-петербург
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здоровье - общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Петербурге снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: в Петербурге снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ на 23,5%

© iStock.com / gpointstudioСемья на приеме у врача
Семья на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© iStock.com / gpointstudio
Семья на приеме у врача. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю снизилась на 23,5%, сообщает городское управление Роспотребнадзора.
"На 8-й календарной неделе 2024 (с 19.02.2024 по 25.02.2024) в сравнении с предыдущей 7-й неделей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению уменьшился на 23,5%, превышение недельного эпидпорога не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
По результатам мониторинга за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают вирусы не гриппозной этиологии: аденовирусы, РС–вирусы, сезонные коронавирусы и бокавирусы. Отмечается снижение заболеваемости гриппом, доля которого в общей заболеваемости респираторными инфекциями составила 0,4%.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
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Здоровье - ОбществоСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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