https://ria.ru/20240226/peskov-1929633322.html

Песков прокомментировал уничтожение танка Abrams

Песков прокомментировал уничтожение танка Abrams - РИА Новости, 26.02.2024

Песков прокомментировал уничтожение танка Abrams

Российские военные с самого начала говорили, что поставленные ВСУ танки Abrams будут гореть так же, как другие, бойцы демилитаризуют Украину и делают это... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T19:14

2024-02-26T19:14

2024-02-26T19:32

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

украина

дмитрий песков

денис пушилин

ян гагин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военные с самого начала говорили, что поставленные ВСУ танки Abrams будут гореть так же, как другие, бойцы демилитаризуют Украину и делают это ежедневно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки."С самого начала наши бойцы сказали, что эти танки будут гореть так же, как и другие, но в целом, как мы с вами знаем из ежедневных сообщений министерства обороны, это ежедневная, планомерная, профессиональная и самоотверженная работа наших военных, которые демилитаризуют Украину и делают это ежедневно", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, видели ли в Кремле видео горящего танка Abrams и могут ли как-то прокомментировать эту информацию.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

авдеевка

украина

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безопасность, авдеевка, украина, дмитрий песков, денис пушилин, ян гагин, вооруженные силы украины