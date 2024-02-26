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Песков прокомментировал уничтожение танка Abrams - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 26.02.2024 (обновлено: 19:32 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/peskov-1929633322.html
Песков прокомментировал уничтожение танка Abrams
Песков прокомментировал уничтожение танка Abrams - РИА Новости, 26.02.2024
Песков прокомментировал уничтожение танка Abrams
Российские военные с самого начала говорили, что поставленные ВСУ танки Abrams будут гореть так же, как другие, бойцы демилитаризуют Украину и делают это... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T19:14
2024-02-26T19:32
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
украина
дмитрий песков
денис пушилин
ян гагин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военные с самого начала говорили, что поставленные ВСУ танки Abrams будут гореть так же, как другие, бойцы демилитаризуют Украину и делают это ежедневно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки."С самого начала наши бойцы сказали, что эти танки будут гореть так же, как и другие, но в целом, как мы с вами знаем из ежедневных сообщений министерства обороны, это ежедневная, планомерная, профессиональная и самоотверженная работа наших военных, которые демилитаризуют Украину и делают это ежедневно", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, видели ли в Кремле видео горящего танка Abrams и могут ли как-то прокомментировать эту информацию.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, авдеевка, украина, дмитрий песков, денис пушилин, ян гагин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Украина, Дмитрий Песков, Денис Пушилин, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
Песков прокомментировал уничтожение танка Abrams

Песков: российские бойцы говорили, что танки Abrams будут гореть

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военные с самого начала говорили, что поставленные ВСУ танки Abrams будут гореть так же, как другие, бойцы демилитаризуют Украину и делают это ежедневно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки.
Что пробивает броню танка Abrams
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Что пробивает броню танка AbramsПосмотреть
"С самого начала наши бойцы сказали, что эти танки будут гореть так же, как и другие, но в целом, как мы с вами знаем из ежедневных сообщений министерства обороны, это ежедневная, планомерная, профессиональная и самоотверженная работа наших военных, которые демилитаризуют Украину и делают это ежедневно", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, видели ли в Кремле видео горящего танка Abrams и могут ли как-то прокомментировать эту информацию.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевкаУкраинаДмитрий ПесковДенис ПушилинЯн ГагинВооруженные силы Украины
 
 
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