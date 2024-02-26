https://ria.ru/20240226/peskov-1929633322.html
Песков прокомментировал уничтожение танка Abrams
Песков прокомментировал уничтожение танка Abrams - РИА Новости, 26.02.2024
Песков прокомментировал уничтожение танка Abrams
Российские военные с самого начала говорили, что поставленные ВСУ танки Abrams будут гореть так же, как другие, бойцы демилитаризуют Украину и делают это... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T19:14
2024-02-26T19:14
2024-02-26T19:32
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
украина
дмитрий песков
денис пушилин
ян гагин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военные с самого начала говорили, что поставленные ВСУ танки Abrams будут гореть так же, как другие, бойцы демилитаризуют Украину и делают это ежедневно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки."С самого начала наши бойцы сказали, что эти танки будут гореть так же, как и другие, но в целом, как мы с вами знаем из ежедневных сообщений министерства обороны, это ежедневная, планомерная, профессиональная и самоотверженная работа наших военных, которые демилитаризуют Украину и делают это ежедневно", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, видели ли в Кремле видео горящего танка Abrams и могут ли как-то прокомментировать эту информацию.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
авдеевка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, авдеевка, украина, дмитрий песков, денис пушилин, ян гагин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Украина, Дмитрий Песков, Денис Пушилин, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
Песков прокомментировал уничтожение танка Abrams
Песков: российские бойцы говорили, что танки Abrams будут гореть