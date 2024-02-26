https://ria.ru/20240226/peskov-1929524140.html

Песков прокомментировал введение нового пакета санкций

Песков прокомментировал введение нового пакета санкций - РИА Новости, 26.02.2024

Песков прокомментировал введение нового пакета санкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новый пакет санкций против РФ, заявил, что ничего принципиально нового озвучено не было, экономика РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T12:51

2024-02-26T12:51

2024-02-26T13:15

россия

экономика

дмитрий песков

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новый пакет санкций против РФ, заявил, что ничего принципиально нового озвучено не было, экономика страны показала свою устойчивость."Ничего принципиально нового не было озвучено... Российская экономика показала свою устойчивость. Причем в данном случае это, наверное, можно даже не от нас сказать, а это по словам представителей Соединенных Штатов Америки, российская экономика продемонстрировала свою устойчивость. Она адаптировалась и продолжает свое развитие", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос о влиянии нового пакета санкций.

https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html

россия

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2024

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россия, экономика, дмитрий песков, санкции в отношении россии