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Силуанов предупредил о симметричном ответе при изъятии российских активов - РИА Новости, 26.02.2024
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06:30 26.02.2024
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Силуанов предупредил о симметричном ответе при изъятии российских активов
Силуанов предупредил о симметричном ответе при изъятии российских активов - РИА Новости, 26.02.2024
Силуанов предупредил о симметричном ответе при изъятии российских активов
Любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ, в России заморожено не меньше, заявил в интервью РИА Новости министр финансов... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T06:30
2024-02-26T06:30
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ, в России заморожено не меньше, заявил в интервью РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов. "Это вопрос не к нам, следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможной судьбе замороженных за рубежом золотовалютных резервов РФ. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. По словам Силуанова, другие страны уже делают собственные выводы из этой истории. "Китайцы сокращают свое участие в американских бумагах – это следствие того, что происходит. Надежность доллара и евро подорвана", - сказал он.
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россия, украина, европа, антон силуанов, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Россия, Украина, Европа, Антон Силуанов, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Силуанов предупредил о симметричном ответе при изъятии российских активов

Силуанов: любые действия с активами России за рубежом получат симметричный ответ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ, в России заморожено не меньше, заявил в интервью РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов.
«
"Это вопрос не к нам, следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможной судьбе замороженных за рубежом золотовалютных резервов РФ.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
По словам Силуанова, другие страны уже делают собственные выводы из этой истории.
"Китайцы сокращают свое участие в американских бумагах – это следствие того, что происходит. Надежность доллара и евро подорвана", - сказал он.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
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РоссияУкраинаЕвропаАнтон СилуановЕвросоюзЕврокомиссияВ мире
 
 
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