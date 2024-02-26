https://ria.ru/20240226/omsk-1929600330.html

В Омске водитель трамвая умер на рабочем месте

В Омске водитель трамвая умер на рабочем месте - РИА Новости, 26.02.2024

В Омске водитель трамвая умер на рабочем месте

Следователи проводят проверку в связи со смертью водителя омского трамвая, погибшего на рабочем месте, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T16:46

2024-02-26T16:46

2024-02-26T16:46

происшествия

омск

серов

россия

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ОМСК, 26 фев - РИА Новости. Следователи проводят проверку в связи со смертью водителя омского трамвая, погибшего на рабочем месте, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Информация о случившемся появилась в социальных сетях. Автор поста уточнил, что водителю трамвая резко стало плохо, он остановил транспорт и попросил о помощи. Пассажиры вызвали "скорую", но медики успели лишь констатировать смерть мужчины. "Водитель трамвая маршрута N9 умер за рулем на площади Серова. Ему, по всей видимости, стало плохо с сердцем. У него начались судороги, пассажиры вызвали "скорую". Водителю 36 лет", - рассказали источники РИА Новости в силовых структурах. Пострадавших среди пассажиров нет. "СУСК России по Омской области проводит проверку в связи со смертью водителя трамвая сегодня днем в Омске", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240112/dieta-1920716665.html

https://ria.ru/20231218/polifenoly-1916087668.html

омск

серов

россия

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происшествия, омск, серов, россия