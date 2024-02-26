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В Кремле заявили об отсутствии ясности по позиции Армении по ОДКБ
В Кремле заявили об отсутствии ясности по позиции Армении по ОДКБ - РИА Новости, 26.02.2024
В Кремле заявили об отсутствии ясности по позиции Армении по ОДКБ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ясности относительно позиции Армении по поводу выхода из ОДКБ пока не появилось. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T12:56
2024-02-26T12:56
2024-02-26T12:56
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ясности относительно позиции Армении по поводу выхода из ОДКБ пока не появилось. "Нет, пока не появилось. Здесь у нас достаточно частые контакты с армянскими партнерами. Конечно же, мы будем прояснять. Если исходить из соответствующих документов, то такого режима в плане ОДКБ не существует. Будем общаться, будем выяснять", - сказал Песков журналистам. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Договор о коллективной безопасности в отношении Армении якобы не был выполнен, и Ереван замораживает свое участие в ОДКБ. Позже секретариат организации заявил РИА Новости, что не получал заявлений Еревана о приостановке членства. Как подчеркнули агентству в российском МИД, РФ исходит из того, что Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ, однако ожидает от ее властей разъяснений.
https://ria.ru/20240225/armeniya-1929361567.html
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Армения, Россия, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, ОДКБ, В мире
В Кремле заявили об отсутствии ясности по позиции Армении по ОДКБ
Песков: у РФ не появилось ясности по позиции Армении по поводу выхода из ОДКБ