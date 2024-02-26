https://ria.ru/20240226/obstrel-1929633763.html

При обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель

При обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 26.02.2024

При обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T19:16

2024-02-26T19:16

2024-02-26T19:17

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 фев — РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Во время обстрела Петровского района по улице Гаврилюка ранен мужчина 1962 года рождения", — написал Кулемзин.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее в понедельник сообщило, что в 18.00 украинские войска открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия