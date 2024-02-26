https://ria.ru/20240226/obstrel-1929475475.html

Источник: ВСУ за сутки нанесли около 40 ударов по Херсонской области

Источник: ВСУ за сутки нанесли около 40 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 26.02.2024

Источник: ВСУ за сутки нанесли около 40 ударов по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 37 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T09:46

2024-02-26T09:46

2024-02-26T09:46

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 26 фев - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 37 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики киевского режима провели еще 17 обстрелов", - сказал источник. Под огнем оказались 7 населенных пунктов: Корсунка, Новая Збурьевка, Саги, Каиры, Васильевка, Казачьи Лагеря, Днепряны. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , происшествия