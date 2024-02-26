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Россия не обрывала каналы диалога с НАТО, заявил Гаврилов
Россия не обрывала каналы диалога с НАТО, заявил Гаврилов - РИА Новости, 26.02.2024
Россия не обрывала каналы диалога с НАТО, заявил Гаврилов
Россия никогда не обрывала каналы диалога с НАТО, это было сделано альянсом в одностороннем порядке, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T23:06
2024-02-26T23:06
2024-02-26T23:06
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия никогда не обрывала каналы диалога с НАТО, это было сделано альянсом в одностороннем порядке, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Мы никогда не обрывали каналы диалога. Это сделали в одностороннем порядке государства альянса, разрушавшие Совет Россия-НАТО и "заморозившие" диалог о предотвращении опасных военных инцидентов", - сказал Гаврилов. По его словам, в РФ "по-прежнему открыты к выстраиванию справедливой системы европейской безопасности на основе равноправия, взаимоуважения и принципа неделимости безопасности, где ни одно государство или объединение государств не претендовало бы на военное превосходство". "Так что выбор - как жить дальше - за нашими географическими соседями", - добавил он.
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россия, вена, константин гаврилов, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вена, Константин Гаврилов, НАТО, В мире
Россия не обрывала каналы диалога с НАТО, заявил Гаврилов
Гаврилов: НАТО оборвала каналы диалога с РФ в одностороннем порядке
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия никогда не обрывала каналы диалога с НАТО, это было сделано альянсом в одностороннем порядке, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Мы никогда не обрывали каналы диалога. Это сделали в одностороннем порядке государства альянса, разрушавшие Совет Россия-НАТО и "заморозившие" диалог о предотвращении опасных военных инцидентов", - сказал Гаврилов.
По его словам, в РФ "по-прежнему открыты к выстраиванию справедливой системы европейской безопасности на основе равноправия, взаимоуважения и принципа неделимости безопасности, где ни одно государство или объединение государств не претендовало бы на военное превосходство". "Так что выбор - как жить дальше - за нашими географическими соседями", - добавил он.
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