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Россия не обрывала каналы диалога с НАТО, заявил Гаврилов - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:06 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/nato-1929664736.html
Россия не обрывала каналы диалога с НАТО, заявил Гаврилов
Россия не обрывала каналы диалога с НАТО, заявил Гаврилов - РИА Новости, 26.02.2024
Россия не обрывала каналы диалога с НАТО, заявил Гаврилов
Россия никогда не обрывала каналы диалога с НАТО, это было сделано альянсом в одностороннем порядке, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T23:06
2024-02-26T23:06
специальная военная операция на украине
россия
вена
константин гаврилов
нато
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия никогда не обрывала каналы диалога с НАТО, это было сделано альянсом в одностороннем порядке, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Мы никогда не обрывали каналы диалога. Это сделали в одностороннем порядке государства альянса, разрушавшие Совет Россия-НАТО и "заморозившие" диалог о предотвращении опасных военных инцидентов", - сказал Гаврилов. По его словам, в РФ "по-прежнему открыты к выстраиванию справедливой системы европейской безопасности на основе равноправия, взаимоуважения и принципа неделимости безопасности, где ни одно государство или объединение государств не претендовало бы на военное превосходство". "Так что выбор - как жить дальше - за нашими географическими соседями", - добавил он.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
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россия, вена, константин гаврилов, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вена, Константин Гаврилов, НАТО, В мире
Россия не обрывала каналы диалога с НАТО, заявил Гаврилов

Гаврилов: НАТО оборвала каналы диалога с РФ в одностороннем порядке

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкФлаги РФ и США на фоне логотипа НАТО
Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия никогда не обрывала каналы диалога с НАТО, это было сделано альянсом в одностороннем порядке, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Мы никогда не обрывали каналы диалога. Это сделали в одностороннем порядке государства альянса, разрушавшие Совет Россия-НАТО и "заморозившие" диалог о предотвращении опасных военных инцидентов", - сказал Гаврилов.
По его словам, в РФ "по-прежнему открыты к выстраиванию справедливой системы европейской безопасности на основе равноправия, взаимоуважения и принципа неделимости безопасности, где ни одно государство или объединение государств не претендовало бы на военное превосходство". "Так что выбор - как жить дальше - за нашими географическими соседями", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВенаКонстантин ГавриловНАТОВ мире
 
 
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