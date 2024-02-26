https://ria.ru/20240226/mutabor-1929556483.html
Истец назвал условие отзыва иска за "голую" вечеринку
Истец назвал условие отзыва иска за "голую" вечеринку - РИА Новости, 26.02.2024
Истец назвал условие отзыва иска за "голую" вечеринку
Активист из Тюмени Юрий Рябцев, подавший иск на 1 миллиард рублей к "Мутабору" за "голую" вечеринку Анастасии Ивлеевой, рассказал РИА Новости, что готов к... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:21
2024-02-26T14:21
2024-02-26T14:22
москва
анастасия ивлеева
мтс
владимир путин
"голая вечеринка"
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Активист из Тюмени Юрий Рябцев, подавший иск на 1 миллиард рублей к "Мутабору" за "голую" вечеринку Анастасии Ивлеевой, рассказал РИА Новости, что готов к мирному разрешению спора, если, в частности, участникам СВО позволят посещать этот столичный клуб на льготной основе. Лефортовский суд Москвы начнет рассматривать по существу иск Рябцева 26 марта. Сегодня прошла досудебная подготовка, во время которой заявитель просил суд истребовать постановление о приостановлении работы "Мутабора" на 90 суток, а также потребовал привлечь в качестве третьего лица организаторов "голой" вечеринки - ООО "Департамент маркетинг". "Любой спор лучше разрешить миром. Поэтому я предложил мировое соглашение… Речь в мировом соглашении идет не о сумме. Одно из условий: установить льготное посещение "Мутабора" для ветеранов, инвалидов СВО, также для малоимущих граждан", - заявил Рябцев. На заседании присутствовала представитель "Мутабора", от комментариев она отказалась. Рябцев подчеркнул, что одним из элементов вечеринки в "Мутаборе" "была пропаганда нетрадиционных семейных ценностей". "А как вы знаете, Верховный суд признал движение ЛГБТ* экстремистским… Получается, все 170 человек, которые были на мероприятии, они принимали участие в экстремистских действиях. Поэтому вопрос о привлечении их к ответственности тоже будет разрешаться. Я уже подал данное заявление в ГУВД Москвы", - сообщил он. Собеседник добавил, что если суд встанет на его сторону, то он намерен перечислить все деньги в избирательный фонд Владимира Путина. Заявитель иска ранее неоднократно выступал против пропаганды нетрадиционных отношений, в защиту христианских православных ценностей и правил. Пока ни один истец, потребовавший компенсации из-за вечеринки в "Мутаборе", не добился успеха. Так, Таганский суд Москвы 16 февраля отклонил иск к компании МТС на 1 миллиард долларов - это единственное на данный момент заявление, которое уже рассмотрел суд.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20240222/ivleeva-1929034506.html
https://ria.ru/20240124/lolita-1923165480.html
https://ria.ru/20240121/nalog-1922661550.html
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москва, анастасия ивлеева, мтс, владимир путин, "голая вечеринка"
Москва, Анастасия Ивлеева, МТС, Владимир Путин, "Голая вечеринка"
Истец назвал условие отзыва иска за "голую" вечеринку
Истец назвал льготный вход в "Мутабор" условием отзыва иска за "голую" вечеринку
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Активист из Тюмени Юрий Рябцев, подавший иск на 1 миллиард рублей к "Мутабору" за "голую" вечеринку Анастасии Ивлеевой, рассказал РИА Новости, что готов к мирному разрешению спора, если, в частности, участникам СВО позволят посещать этот столичный клуб на льготной основе.
Лефортовский суд Москвы начнет рассматривать по существу иск Рябцева 26 марта. Сегодня прошла досудебная подготовка, во время которой заявитель просил суд истребовать постановление о приостановлении работы "Мутабора" на 90 суток, а также потребовал привлечь в качестве третьего лица организаторов "голой" вечеринки - ООО "Департамент маркетинг".
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«
"Любой спор лучше разрешить миром. Поэтому я предложил мировое соглашение… Речь в мировом соглашении идет не о сумме. Одно из условий: установить льготное посещение "Мутабора" для ветеранов, инвалидов СВО, также для малоимущих граждан", - заявил Рябцев.
На заседании присутствовала представитель "Мутабора", от комментариев она отказалась.
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Рябцев подчеркнул, что одним из элементов вечеринки в "Мутаборе" "была пропаганда нетрадиционных семейных ценностей". "А как вы знаете, Верховный суд признал движение ЛГБТ* экстремистским… Получается, все 170 человек, которые были на мероприятии, они принимали участие в экстремистских действиях. Поэтому вопрос о привлечении их к ответственности тоже будет разрешаться. Я уже подал данное заявление в ГУВД Москвы", - сообщил он.
Собеседник добавил, что если суд встанет на его сторону, то он намерен перечислить все деньги в избирательный фонд Владимира Путина.
Заявитель иска ранее неоднократно выступал против пропаганды нетрадиционных отношений, в защиту христианских православных ценностей и правил.
Пока ни один истец, потребовавший компенсации из-за вечеринки в "Мутаборе", не добился успеха. Так, Таганский суд Москвы 16 февраля отклонил иск к компании МТС на 1 миллиард долларов - это единственное на данный момент заявление, которое уже рассмотрел суд.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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