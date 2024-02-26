Рейтинг@Mail.ru
НАТО пообещала поддержать Молдавию в случае присоединения ПМР к России - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:20 26.02.2024 (обновлено: 21:57 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/moldavia-1929620078.html
НАТО пообещала поддержать Молдавию в случае присоединения ПМР к России
НАТО пообещала поддержать Молдавию в случае присоединения ПМР к России - РИА Новости, 26.02.2024
НАТО пообещала поддержать Молдавию в случае присоединения ПМР к России
НАТО обещает поддержать Молдавию в случае присоединения непризнанной Приднестровской Молдавской Республики к России, заявил понедельник в Бухаресте заместитель... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T18:20
2024-02-26T21:57
в мире
молдавия
россия
тирасполь
александр коршунов
виталий игнатьев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854137217_0:83:3202:1884_1920x0_80_0_0_797f7e1b70edad0a40221cb1587dce13.jpg
КИШИНЕВ, 26 фев — РИА Новости. НАТО обещает поддержать Молдавию в случае присоединения непризнанной Приднестровской Молдавской Республики к России, заявил понедельник в Бухаресте заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ в интервью бухарестскому телеканалу PRO TV. Ранее председатель Верховного Совета (парламента) непризнанной ПМР Александр Коршунов заявил журналистам, что в Тирасполе 28 февраля пройдет съезд депутатов всех уровней. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что предстоящий съезд обусловлен давлением властей Молдавии на ПМР. Ряд молдавских СМИ Молдавии, в том числе издание Deschide, которое финансируется правительством Румынии, написали, что на съезде в Тирасполе якобы будет принято обращение к Москве о присоединении ПМР к Российской Федерации. Как сообщил в субботу пресс-секретарь молдавского кабмина Даниел Водэ, власти Молдавии внимательно следят за ситуацией в Приднестровье и рассчитывают, что Тирасполь на съезде депутатов Приднестровья не будет принимать "необдуманных шагов". "На мероприятии, которое пройдет в Тирасполе 28 февраля, скорее всего, будет анонсировано намерение подписать новые торговые соглашения между Россией и Приднестровьем, которые также являются незаконными. Референдум в Приднестровье уже был, его итоги мы знаем. Если Россия будет стремиться к присоединению Приднестровья, если это произойдет, НАТО осудит эти шаги и продолжит поддерживать Молдавию. Эта маленькая страна важна для нас", — сказал Джоанэ.В Приднестровье в 2006 году состоялся референдум, на котором 96,62 процента населения высказались за присоединение к России. Однако никакого решения с российской стороны тогда принято не было. Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html
https://ria.ru/20240224/plan-1929258083.html
молдавия
россия
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854137217_999:219:3026:1739_1920x0_80_0_0_271b26a6d3477cb77c0ba75a489adae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, тирасполь, александр коршунов, виталий игнатьев, нато
В мире, Молдавия, Россия, Тирасполь, Александр Коршунов, Виталий Игнатьев, НАТО
НАТО пообещала поддержать Молдавию в случае присоединения ПМР к России

Замгенсека НАТО: альянс поддержит Молдавию в случае присоединения ПМР к РФ

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 фев — РИА Новости. НАТО обещает поддержать Молдавию в случае присоединения непризнанной Приднестровской Молдавской Республики к России, заявил понедельник в Бухаресте заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ в интервью бухарестскому телеканалу PRO TV.
Ранее председатель Верховного Совета (парламента) непризнанной ПМР Александр Коршунов заявил журналистам, что в Тирасполе 28 февраля пройдет съезд депутатов всех уровней. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что предстоящий съезд обусловлен давлением властей Молдавии на ПМР. Ряд молдавских СМИ Молдавии, в том числе издание Deschide, которое финансируется правительством Румынии, написали, что на съезде в Тирасполе якобы будет принято обращение к Москве о присоединении ПМР к Российской Федерации. Как сообщил в субботу пресс-секретарь молдавского кабмина Даниел Водэ, власти Молдавии внимательно следят за ситуацией в Приднестровье и рассчитывают, что Тирасполь на съезде депутатов Приднестровья не будет принимать "необдуманных шагов".
Участники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
"Набивают себе цену". Почему Молдавия выходит из СНГ
26 декабря 2023, 08:00
"На мероприятии, которое пройдет в Тирасполе 28 февраля, скорее всего, будет анонсировано намерение подписать новые торговые соглашения между Россией и Приднестровьем, которые также являются незаконными. Референдум в Приднестровье уже был, его итоги мы знаем. Если Россия будет стремиться к присоединению Приднестровья, если это произойдет, НАТО осудит эти шаги и продолжит поддерживать Молдавию. Эта маленькая страна важна для нас", — сказал Джоанэ.
В Приднестровье в 2006 году состоялся референдум, на котором 96,62 процента населения высказались за присоединение к России. Однако никакого решения с российской стороны тогда принято не было.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Военнослужащие США во время учений в Румынии - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
"На Калининград". СМИ раскрыли план НАТО против России
24 февраля, 11:44
 
В миреМолдавияРоссияТираспольАлександр КоршуновВиталий ИгнатьевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала