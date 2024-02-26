https://ria.ru/20240226/moldavia-1929620078.html

НАТО пообещала поддержать Молдавию в случае присоединения ПМР к России

НАТО пообещала поддержать Молдавию в случае присоединения ПМР к России - РИА Новости, 26.02.2024

НАТО пообещала поддержать Молдавию в случае присоединения ПМР к России

НАТО обещает поддержать Молдавию в случае присоединения непризнанной Приднестровской Молдавской Республики к России, заявил понедельник в Бухаресте заместитель... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T18:20

2024-02-26T18:20

2024-02-26T21:57

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КИШИНЕВ, 26 фев — РИА Новости. НАТО обещает поддержать Молдавию в случае присоединения непризнанной Приднестровской Молдавской Республики к России, заявил понедельник в Бухаресте заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ в интервью бухарестскому телеканалу PRO TV. Ранее председатель Верховного Совета (парламента) непризнанной ПМР Александр Коршунов заявил журналистам, что в Тирасполе 28 февраля пройдет съезд депутатов всех уровней. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что предстоящий съезд обусловлен давлением властей Молдавии на ПМР. Ряд молдавских СМИ Молдавии, в том числе издание Deschide, которое финансируется правительством Румынии, написали, что на съезде в Тирасполе якобы будет принято обращение к Москве о присоединении ПМР к Российской Федерации. Как сообщил в субботу пресс-секретарь молдавского кабмина Даниел Водэ, власти Молдавии внимательно следят за ситуацией в Приднестровье и рассчитывают, что Тирасполь на съезде депутатов Приднестровья не будет принимать "необдуманных шагов". "На мероприятии, которое пройдет в Тирасполе 28 февраля, скорее всего, будет анонсировано намерение подписать новые торговые соглашения между Россией и Приднестровьем, которые также являются незаконными. Референдум в Приднестровье уже был, его итоги мы знаем. Если Россия будет стремиться к присоединению Приднестровья, если это произойдет, НАТО осудит эти шаги и продолжит поддерживать Молдавию. Эта маленькая страна важна для нас", — сказал Джоанэ.В Приднестровье в 2006 году состоялся референдум, на котором 96,62 процента населения высказались за присоединение к России. Однако никакого решения с российской стороны тогда принято не было. Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

https://ria.ru/20240224/plan-1929258083.html

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в мире, молдавия, россия, тирасполь, александр коршунов, виталий игнатьев, нато