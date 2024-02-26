https://ria.ru/20240226/mishustin-1929482452.html

Власти направят 12 миллиардов рублей на модернизацию ЖКХ инфраструктуры

Власти направят 12 миллиардов рублей на модернизацию ЖКХ инфраструктуры - РИА Новости, 26.02.2024

Власти направят 12 миллиардов рублей на модернизацию ЖКХ инфраструктуры

Правительство РФ направит 12 миллиардов рублей регионам на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры, заявил глава кабмина Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T10:19

2024-02-26T10:19

2024-02-26T10:40

россия

михаил мишустин

жкх

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Правительство РФ направит 12 миллиардов рублей регионам на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры, заявил глава кабмина Михаил Мишустин."Направим российским субъектам 12 миллиардов рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках профильного федерального проекта", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Он уточнил, что эти средства предназначены в том числе для обновления инженерных сетей, ремонта котельных и очистных сооружений, чтобы снижалась их аварийность и жители получали качественные услуги."За время реализации "инфраструктурного меню" (федеральный проект) его инструменты доказали свою эффективность. С их помощью в регионах ежегодно ремонтируются или вводятся в эксплуатацию не только объекты жилищно-коммунального хозяйства, но и детские садики, и школы, приводятся в надлежащее состояние дороги, обновляется общественный транспорт. Уверен, что благодаря такой поддержке российские субъекты смогут эффективнее модернизировать коммунальные сети, что очень важно для наших людей", - заключил премьер.

https://ria.ru/20240221/matvienko-1928733671.html

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россия, михаил мишустин, жкх