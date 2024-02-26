https://ria.ru/20240226/mishustin-1929482452.html
Власти направят 12 миллиардов рублей на модернизацию ЖКХ инфраструктуры
Власти направят 12 миллиардов рублей на модернизацию ЖКХ инфраструктуры - РИА Новости, 26.02.2024
Власти направят 12 миллиардов рублей на модернизацию ЖКХ инфраструктуры
Правительство РФ направит 12 миллиардов рублей регионам на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры, заявил глава кабмина Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T10:19
2024-02-26T10:19
2024-02-26T10:40
россия
михаил мишустин
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924286243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2c468befc790843cb32b11fdd70be88.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Правительство РФ направит 12 миллиардов рублей регионам на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры, заявил глава кабмина Михаил Мишустин."Направим российским субъектам 12 миллиардов рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках профильного федерального проекта", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Он уточнил, что эти средства предназначены в том числе для обновления инженерных сетей, ремонта котельных и очистных сооружений, чтобы снижалась их аварийность и жители получали качественные услуги."За время реализации "инфраструктурного меню" (федеральный проект) его инструменты доказали свою эффективность. С их помощью в регионах ежегодно ремонтируются или вводятся в эксплуатацию не только объекты жилищно-коммунального хозяйства, но и детские садики, и школы, приводятся в надлежащее состояние дороги, обновляется общественный транспорт. Уверен, что благодаря такой поддержке российские субъекты смогут эффективнее модернизировать коммунальные сети, что очень важно для наших людей", - заключил премьер.
https://ria.ru/20240221/matvienko-1928733671.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924286243_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_cea4a0603852806a262d151bf708408f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, жкх
Россия, Михаил Мишустин, ЖКХ
Власти направят 12 миллиардов рублей на модернизацию ЖКХ инфраструктуры
Мишустин: кабмин направит 12 миллиардов рублей регионам на модернизацию ЖКХ
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Правительство РФ направит 12 миллиардов рублей регионам на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
«
"Направим российским субъектам 12 миллиардов рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках профильного федерального проекта", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он уточнил, что эти средства предназначены в том числе для обновления инженерных сетей, ремонта котельных и очистных сооружений, чтобы снижалась их аварийность и жители получали качественные услуги.
"За время реализации "инфраструктурного меню" (федеральный проект) его инструменты доказали свою эффективность. С их помощью в регионах ежегодно ремонтируются или вводятся в эксплуатацию не только объекты жилищно-коммунального хозяйства, но и детские садики, и школы, приводятся в надлежащее состояние дороги, обновляется общественный транспорт. Уверен, что благодаря такой поддержке российские субъекты смогут эффективнее модернизировать коммунальные сети, что очень важно для наших людей", - заключил премьер.
В Совфеде предложили дать больше полномочий губернаторам в сфере ЖКХ