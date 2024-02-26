Рейтинг@Mail.ru
Минфин не планирует корректировать бюджетное правило, заявил Силуанов - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 26.02.2024 (обновлено: 11:12 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/minfin-1929469785.html
Минфин не планирует корректировать бюджетное правило, заявил Силуанов
Минфин не планирует корректировать бюджетное правило, заявил Силуанов - РИА Новости, 26.02.2024
Минфин не планирует корректировать бюджетное правило, заявил Силуанов
Минфин РФ не намерен корректировать бюджетное правило, будет базироваться на нем и в последующие годы, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T09:22
2024-02-26T11:12
россия
экономика
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864210652_0:115:3070:1842_1920x0_80_0_0_7161307436a9dca4210503b7d93bd7bf.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Минфин РФ не намерен корректировать бюджетное правило, будет базироваться на нем и в последующие годы, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. "Не планируем. Это (бюджетное правило - ред.) основной принцип формирования бюджета, будем базироваться на нем и в следующие финансовые периоды", - сказал он. Минфин РФ в 2024 году вернулся к бюджетному правилу с ценой отсечения нефти 60 долларов за баррель. Согласно нему, Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ. При этом максимальная доля юаня в активах ФНБ составляет 60%, золота - 40%. В последние годы правительство РФ несколько раз приостанавливало действие бюджетного правила - в ковидный 2020 год, а также в 2022 году из-за неопределенности в экономике на фоне новых санкций Запада после начала СВО. Читайте полный текст интервью Антона Силуанова &gt;&gt;
https://ria.ru/20240225/almazy-1929036204.html
https://realty.ria.ru/20240219/davankov-1928254975.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864210652_402:0:3015:1960_1920x0_80_0_0_47e408fefc79ddfa7c7915f20004bf3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Россия, Экономика, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Минфин не планирует корректировать бюджетное правило, заявил Силуанов

Силуанов: власти не планируют корректировать бюджетное правило

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Минфин РФ не намерен корректировать бюджетное правило, будет базироваться на нем и в последующие годы, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов.
«
"Не планируем. Это (бюджетное правило - ред.) основной принцип формирования бюджета, будем базироваться на нем и в следующие финансовые периоды", - сказал он.
Разбитая фигура статуи Свободы - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
"Чудовищные последствия": в США испугались своих же санкций
25 февраля, 08:00
Минфин РФ в 2024 году вернулся к бюджетному правилу с ценой отсечения нефти 60 долларов за баррель. Согласно нему, Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ. При этом максимальная доля юаня в активах ФНБ составляет 60%, золота - 40%.
В последние годы правительство РФ несколько раз приостанавливало действие бюджетного правила - в ковидный 2020 год, а также в 2022 году из-за неопределенности в экономике на фоне новых санкций Запада после начала СВО.
Читайте полный текст интервью Антона Силуанова >>
Владислав Даванков
Депутат предложил распродать здания соцфонда для покрытия дефицита бюджета
19 февраля, 15:02
 
РоссияЭкономикаАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала