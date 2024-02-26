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Минфин не планирует корректировать бюджетное правило, заявил Силуанов
Минфин не планирует корректировать бюджетное правило, заявил Силуанов - РИА Новости, 26.02.2024
Минфин не планирует корректировать бюджетное правило, заявил Силуанов
Минфин РФ не намерен корректировать бюджетное правило, будет базироваться на нем и в последующие годы, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T09:22
2024-02-26T09:22
2024-02-26T11:12
россия
экономика
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Минфин РФ не намерен корректировать бюджетное правило, будет базироваться на нем и в последующие годы, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. "Не планируем. Это (бюджетное правило - ред.) основной принцип формирования бюджета, будем базироваться на нем и в следующие финансовые периоды", - сказал он. Минфин РФ в 2024 году вернулся к бюджетному правилу с ценой отсечения нефти 60 долларов за баррель. Согласно нему, Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ. При этом максимальная доля юаня в активах ФНБ составляет 60%, золота - 40%. В последние годы правительство РФ несколько раз приостанавливало действие бюджетного правила - в ковидный 2020 год, а также в 2022 году из-за неопределенности в экономике на фоне новых санкций Запада после начала СВО. Читайте полный текст интервью Антона Силуанова >>
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россия, экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Россия, Экономика, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Минфин не планирует корректировать бюджетное правило, заявил Силуанов
Силуанов: власти не планируют корректировать бюджетное правило