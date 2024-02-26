https://ria.ru/20240226/minfin-1929469785.html

Минфин не планирует корректировать бюджетное правило, заявил Силуанов

Минфин не планирует корректировать бюджетное правило, заявил Силуанов - РИА Новости, 26.02.2024

Минфин не планирует корректировать бюджетное правило, заявил Силуанов

Минфин РФ не намерен корректировать бюджетное правило, будет базироваться на нем и в последующие годы, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T09:22

2024-02-26T09:22

2024-02-26T11:12

россия

экономика

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Минфин РФ не намерен корректировать бюджетное правило, будет базироваться на нем и в последующие годы, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. "Не планируем. Это (бюджетное правило - ред.) основной принцип формирования бюджета, будем базироваться на нем и в следующие финансовые периоды", - сказал он. Минфин РФ в 2024 году вернулся к бюджетному правилу с ценой отсечения нефти 60 долларов за баррель. Согласно нему, Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ. При этом максимальная доля юаня в активах ФНБ составляет 60%, золота - 40%. В последние годы правительство РФ несколько раз приостанавливало действие бюджетного правила - в ковидный 2020 год, а также в 2022 году из-за неопределенности в экономике на фоне новых санкций Запада после начала СВО. Читайте полный текст интервью Антона Силуанова >>

https://ria.ru/20240225/almazy-1929036204.html

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россия, экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)