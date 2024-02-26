https://ria.ru/20240226/maydan-1929494512.html

Медведчук назвал три урока, которые дал миру украинский майдан

Медведчук назвал три урока, которые дал миру украинский майдан - РИА Новости, 26.02.2024

Медведчук назвал три урока, которые дал миру украинский майдан

Государственный переворот на Украине 2014 года дал миру несколько уроков: внешние силы могут использовать политические протесты в той или иной стране;... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T11:14

2024-02-26T11:14

2024-02-26T11:14

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Государственный переворот на Украине 2014 года дал миру несколько уроков: внешние силы могут использовать политические протесты в той или иной стране; победившей стороне невозможно усидеть на двух стульях, пытаясь одновременно заручиться поддержкой большинства и услужить Западу; наконец Западу нельзя верить, поскольку он не соблюдает договоренностей, заявил оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Политическими протестами могут воспользоваться внешние силы в своих целях... Народный протест был приватизирован западными кураторами с помощью радикалов с нацистcкой идеологией, которые потом стали реальными хозяевами страны. Именно этих нацистов Запад посадил на шею народу, объявил героями и поставил выше всех законов", - написал Медведчук в авторской колонке на портале "Другая Украина". Он подчеркнул, что большинство вышедших на майдан выступали не за западный вектор страны, а чтобы выразить недовольство общей ситуацией в стране. "Именно этими людьми и прикрылись организаторы государственного переворота. Никто улучшать положение народа не собирался. За десять лет после "исторического события" граждане Украины стали жить не лучше, а намного хуже. Украина за все это время та и не достигла уровня 2013 года в экономической и социальной сфер", - считает Медведчук. Он добавил, что по итогам мирных протестов, переросших в вооруженные столкновения, "внешние силы под предлогом возмущения властью сажают на шею народа власть значительно худшую и безответственную, чем та, что была ранее". "Коллективному Западу верить нельзя. Второй майдан показал, что Запад не выступил посредником для разрешения спора между властью и оппозицией, а активно способствовал государственному перевороту. Сначала представителями ЕС и США было высказано возмущение по поводу "жестокого обращения" с майдановцами, но когда майдановцы начали убивать правоохранителей, то официальные лица Запада как в рот воды набрали", - отметил Медведчук. По его словам, западные политики поощряли убийства Киевом пророссийски настроенных жителей Донбасса, называя это борьбой за демократию, под предлогом "мести" за гибель украинцев на майдане якобы от рук "российских снайперов". "Ложью оказались и гарантии данные украинской власти. Предложенный Западом меморандум урегулирования политического кризиса был принят Януковичем 21 февраля 2014 года... Но на следующий день это все превратилось в никому не нужный листок бумаги: ЕС и майданная оппозиция не выполнили своих обязательств и поддержали так называемую "волю народа", которая была реально государственным переворотом", - подчеркнул политик. Он добавил, что эти гарантии были заверены целом рядом высокопоставленных представителей Германии, Польши, Франции, а также самой "майданной оппозицией", а несоблюдение договоренностей показало, что " Запад перестал быть оплотом справедливости и потерял право цивилизовано разбирать чужие конфликты". "В случае переворота на двух стульях не усидеть... Вместо того, чтобы соблюдать законы и Конституцию Украины, власть во время майдана заискивала перед Западом, пыталась заручится поддержкой западных политиков и дипломатов. А когда Запад их цинично обманул... они не попытались заручиться поддержкой большинства народа, который ее избрал. Они отдали власть сторонникам Запада. Отдали страну, народ в руки преступных радикалов", - написал Медведчук. По словам политика, Украина стала "игрушкой в руках западных манипуляторов и провокаторов", а также отрицательным примером современности. "Ложь, сказанная на майдане, тускнеет и исчезает, а на сцену выходит правда. Очень горькая и неприятная правда для коллективного Запада и предателей украинского народа", - подчеркнул Медведчук. Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.

https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html

https://ria.ru/20240219/ukraina-1927760750.html

https://ria.ru/20240220/maydan-1928281342.html

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в мире, украина, виктор медведчук, виктор янукович, евросоюз, виталий захарченко