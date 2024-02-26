https://ria.ru/20240226/mariupol-1929642592.html
Петербургские специалисты сдали в эксплуатацию в Мариуполе 28 объектов
Петербургские специалисты сдали в эксплуатацию в Мариуполе 28 объектов - РИА Новости, 26.02.2024
Петербургские специалисты сдали в эксплуатацию в Мариуполе 28 объектов
Петербургские специалисты в 2023 году привели в порядок и сдали в эксплуатацию в Мариуполе 28 объектов, сообщила пресс-служба администрации губернатора... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T20:03
2024-02-26T20:03
2024-02-26T20:03
санкт-петербург
мариуполь
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Петербургские специалисты в 2023 году привели в порядок и сдали в эксплуатацию в Мариуполе 28 объектов, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. "В 2023 году в городе-побратиме Мариуполе приведено в порядок и сдано в эксплуатацию 28 объектов, в 2022 году – 24. В планах этого года - не сбавлять темпы восстановления города", - говорится в сообщении. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, все работы носят плановый характер. Они ведутся в соответствии с программой благотворительной помощи и восстановления Мариуполя. В нее вошли более 100 различных мероприятий на социально значимых объектах. Ведутся работы по строительству, восстановлению, реконструкции и ремонту. Программа составлена на основе соглашения о побратимстве, развитии партнерских и дружеских отношений между Петербургом и Мариуполем, которое было подписано 1 июня 2022 года. В настоящее время на объектах Мариуполя трудятся более 1 тысячи человек различных строительных специальностей. "Петербургские строители восстанавливают и строят самое необходимое - медицинские объекты, школы, детские сады, объекты культуры и транспортной инфраструктуры – все то, что призвано вернуть мариупольцев к повседневной жизни и восстановить комфортную среду в нашем городе-побратиме", - отметил Беглов.
https://ria.ru/20240226/peterburg-1929637504.html
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санкт-петербург, мариуполь, александр беглов
Санкт-Петербург, Мариуполь, Александр Беглов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Петербургские специалисты в 2023 году привели в порядок и сдали в эксплуатацию в Мариуполе 28 объектов, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.
"В 2023 году в городе-побратиме Мариуполе приведено в порядок и сдано в эксплуатацию 28 объектов, в 2022 году – 24. В планах этого года - не сбавлять темпы восстановления города", - говорится в сообщении.
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По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, все работы носят плановый характер. Они ведутся в соответствии с программой благотворительной помощи и восстановления Мариуполя. В нее вошли более 100 различных мероприятий на социально значимых объектах. Ведутся работы по строительству, восстановлению, реконструкции и ремонту.
Программа составлена на основе соглашения о побратимстве, развитии партнерских и дружеских отношений между Петербургом и Мариуполем, которое было подписано 1 июня 2022 года.
В настоящее время на объектах Мариуполя трудятся более 1 тысячи человек различных строительных специальностей.
"Петербургские строители восстанавливают и строят самое необходимое - медицинские объекты, школы, детские сады, объекты культуры и транспортной инфраструктуры – все то, что призвано вернуть мариупольцев к повседневной жизни и восстановить комфортную среду в нашем городе-побратиме", - отметил Беглов.
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