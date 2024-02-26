https://ria.ru/20240226/lnr-1929512139.html
Суд признал действия нацистов на территории ЛНР во время войны геноцидом
Суд признал действия нацистов на территории ЛНР во время войны геноцидом - РИА Новости, 26.02.2024
Суд признал действия нацистов на территории ЛНР во время войны геноцидом
Верховный суд Луганской Народной Республики признал геноцидом советского народа действия нацистов на территории региона в 1942-1943 годах во время Великой... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T12:05
2024-02-26T12:05
2024-02-26T13:04
общество
луганская народная республика
игорь краснов
россия
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
без срока давности
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики признал геноцидом советского народа действия нацистов на территории региона в 1942-1943 годах во время Великой Отечественной войны, сообщают пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета России. "Верховный суд Луганской Народной Республики удовлетворил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны в период оккупации территории ЛНР в 1942–1943 годах (ранее – Ворошиловградской области)", - говорится в сообщении. Уточняется, что заявление было подготовлено и направлено в суд по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Представленными суду доказательствами установлены факты массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных, а также расхищения и уничтожения материальных и культурных ценностей. Доказаны факты применения карательных мер к мирному населению и военнопленным за любые формы неповиновения. Так, жителей выгоняли из домов, отбирали у них продукты питания, одежду и обувь, использовали в качестве бесплатной рабочей силы, поясняется в релизе. В СК РФ подчеркнули, что следователи доподлинно установили обстоятельства истребления мирного населения и угона советских граждан в рабство. "Допросы свидетелей и потерпевших, являвшихся непосредственными очевидцами зверств и пострадавшими в результате действий фашистов, стали еще одним подтверждением совершения на этих территориях массовых убийств и грабежей, направленных на полное уничтожение местных жителей, как этнической, расовой и религиозной группы", - подчеркнули в ведомстве.За время оккупации захватчиками были разорены колхозы, совхозы, крестьянские дворы, заводы и фабрики, шахты угольной и топливной промышленности, железнодорожные станции, школы, музеи, жилые дома и уничтожены электросети. Так, по данным СК РФ, в августе 1942 года на территории Троицкого сельсовета фашисты организовали лагерь военнопленных, которые размещались в сараях для скота в антисанитарных условиях. У них изымали обувь, а одежду заменяли на лохмотья. Ослабевших от голода и холода, избиения и тяжелого физического труда военнопленных убивали и даже закапывали живьем. Попытки колхозников помочь измученным встречали жестокую реакцию охраны лагеря. Заключенным выдавались лишь просо и ячмень, которые они, как правило, вынуждены были есть в сыром виде. Хоронить убитых категорически запрещалось, что привело к распространению различных заболеваний. К моменту освобождения из трех тысяч человек, содержавшихся в лагере, в живых остались лишь 1800.В ходе судебных заседаний установлено, что количество человеческих жертв оккупационного режима на территории городов Ворошиловск (в настоящее время – Алчевск), Серго (Стаханов), Красный Луч, Первомайск, Кировск и Брянка, а также Перевальского, Попаснянского районов с середины июля 1942 года до начала сентября 1943 года составило более 99 тысяч человек. Из них расстреляны 19,3 тысячи, 7,8 тысячи подверглись пыткам и издевательствам, на каторжные работы в Германию и другие европейские страны принудительно угнано более 71 тысячи советских граждан, многие из которых погибли или утратили связь с родственниками. Прокуратура Луганской Народной Республики представила в суде архивные документы, фото- и видеоматериалы, свидетельские показания, экспертные заключения. Рассмотрев представленные материалы, суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил заявленные требования.
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https://ria.ru/20240218/kanada-1927822423.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, луганская народная республика, игорь краснов, россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), без срока давности
Общество, Луганская Народная Республика, Игорь Краснов, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945), Без срока давности
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости.
Верховный суд Луганской Народной Республики признал геноцидом советского народа действия нацистов на территории региона в 1942-1943 годах во время Великой Отечественной войны, сообщают пресс-службы
Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета России.
"Верховный суд Луганской Народной Республики удовлетворил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны в период оккупации территории ЛНР в 1942–1943 годах (ранее – Ворошиловградской области)", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что заявление было подготовлено и направлено в суд по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова
.
Представленными суду доказательствами установлены факты массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных, а также расхищения и уничтожения материальных и культурных ценностей. Доказаны факты применения карательных мер к мирному населению и военнопленным за любые формы неповиновения. Так, жителей выгоняли из домов, отбирали у них продукты питания, одежду и обувь, использовали в качестве бесплатной рабочей силы, поясняется в релизе.
В СК РФ подчеркнули, что следователи доподлинно установили обстоятельства истребления мирного населения и угона советских граждан в рабство. "Допросы свидетелей и потерпевших, являвшихся непосредственными очевидцами зверств и пострадавшими в результате действий фашистов, стали еще одним подтверждением совершения на этих территориях массовых убийств и грабежей, направленных на полное уничтожение местных жителей, как этнической, расовой и религиозной группы", - подчеркнули в ведомстве.
За время оккупации захватчиками были разорены колхозы, совхозы, крестьянские дворы, заводы и фабрики, шахты угольной и топливной промышленности, железнодорожные станции, школы, музеи, жилые дома и уничтожены электросети.
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Так, по данным СК РФ, в августе 1942 года на территории Троицкого сельсовета фашисты организовали лагерь военнопленных, которые размещались в сараях для скота в антисанитарных условиях. У них изымали обувь, а одежду заменяли на лохмотья. Ослабевших от голода и холода, избиения и тяжелого физического труда военнопленных убивали и даже закапывали живьем. Попытки колхозников помочь измученным встречали жестокую реакцию охраны лагеря. Заключенным выдавались лишь просо и ячмень, которые они, как правило, вынуждены были есть в сыром виде. Хоронить убитых категорически запрещалось, что привело к распространению различных заболеваний. К моменту освобождения из трех тысяч человек, содержавшихся в лагере, в живых остались лишь 1800.
В ходе судебных заседаний установлено, что количество человеческих жертв оккупационного режима на территории городов Ворошиловск (в настоящее время – Алчевск
), Серго (Стаханов
), Красный Луч, Первомайск
, Кировск и Брянка
, а также Перевальского, Попаснянского районов с середины июля 1942 года до начала сентября 1943 года составило более 99 тысяч человек. Из них расстреляны 19,3 тысячи, 7,8 тысячи подверглись пыткам и издевательствам, на каторжные работы в Германию
и другие европейские страны принудительно угнано более 71 тысячи советских граждан, многие из которых погибли или утратили связь с родственниками.
Прокуратура Луганской Народной Республики представила в суде архивные документы, фото- и видеоматериалы, свидетельские показания, экспертные заключения. Рассмотрев представленные материалы, суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил заявленные требования.
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