https://ria.ru/20240226/lebedev-1929526229.html

В Кремле пока не ответили, посетит ли Путин похороны главы Верховного суда

В Кремле пока не ответили, посетит ли Путин похороны главы Верховного суда - РИА Новости, 26.02.2024

В Кремле пока не ответили, посетит ли Путин похороны главы Верховного суда

В Кремле проинформируют, если президент РФ Владимир Путин решит приехать на прощание с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, сообщил... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T12:59

2024-02-26T12:59

2024-02-26T12:59

россия

владимир путин

вячеслав лебедев

политика

верховный суд рф

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Кремле проинформируют, если президент РФ Владимир Путин решит приехать на прощание с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. Прощание с ним пройдет в среду в Колонном зале Дома Союзов в Москве. "Мы проинформируем вас", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин приехать на прощание с Лебедевым в среду.

https://ria.ru/20240224/serkov-1929263209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, вячеслав лебедев, политика, верховный суд рф, дмитрий песков