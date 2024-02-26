https://ria.ru/20240226/lebedev-1929526229.html
В Кремле пока не ответили, посетит ли Путин похороны главы Верховного суда
В Кремле пока не ответили, посетит ли Путин похороны главы Верховного суда - РИА Новости, 26.02.2024
В Кремле пока не ответили, посетит ли Путин похороны главы Верховного суда
В Кремле проинформируют, если президент РФ Владимир Путин решит приехать на прощание с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, сообщил... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T12:59
2024-02-26T12:59
2024-02-26T12:59
россия
владимир путин
вячеслав лебедев
политика
верховный суд рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Кремле проинформируют, если президент РФ Владимир Путин решит приехать на прощание с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. Прощание с ним пройдет в среду в Колонном зале Дома Союзов в Москве. "Мы проинформируем вас", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин приехать на прощание с Лебедевым в среду.
https://ria.ru/20240224/serkov-1929263209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, вячеслав лебедев, политика, верховный суд рф, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Вячеслав Лебедев, Политика, Верховный суд РФ, Дмитрий Песков
В Кремле пока не ответили, посетит ли Путин похороны главы Верховного суда
Песков пообещал проинформировать, если Путин посетит похороны главы ВС Лебедева