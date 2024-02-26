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Прощание с главой Верховного суда Лебедевым пройдет 28 февраля - РИА Новости, 26.02.2024
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10:29 26.02.2024 (обновлено: 10:39 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/lebedev-1929485358.html
Прощание с главой Верховного суда Лебедевым пройдет 28 февраля
Прощание с главой Верховного суда Лебедевым пройдет 28 февраля - РИА Новости, 26.02.2024
Прощание с главой Верховного суда Лебедевым пройдет 28 февраля
Прощание с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым пройдет в среду в Колонном зале Дома Союзов в Москве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T10:29
2024-02-26T10:39
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вячеслав лебедев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Прощание с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым пройдет в среду в Колонном зале Дома Союзов в Москве, сообщили РИА Новости в суде.Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ."Прощание с Вячеславом Михайловичем Лебедевым состоится 28 февраля в 10.00 в Колонном зале Дома Союзов", - сказали в суде.
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дом союзов, россия, вячеслав лебедев, москва, рсфср, общество
Дом союзов, Россия, Вячеслав Лебедев, Москва, РСФСР, Общество
Прощание с главой Верховного суда Лебедевым пройдет 28 февраля

Прощание с главой ВС Лебедевым пройдет 28 февраля в колонном зале дома союзов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Прощание с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым пройдет в среду в Колонном зале Дома Союзов в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ.
«
"Прощание с Вячеславом Михайловичем Лебедевым состоится 28 февраля в 10.00 в Колонном зале Дома Союзов", - сказали в суде.
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Дом союзовРоссияВячеслав ЛебедевМоскваРСФСРОбщество
 
 
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