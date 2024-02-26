https://ria.ru/20240226/lebedev-1929485358.html

Прощание с главой Верховного суда Лебедевым пройдет 28 февраля

Прощание с главой Верховного суда Лебедевым пройдет 28 февраля - РИА Новости, 26.02.2024

Прощание с главой Верховного суда Лебедевым пройдет 28 февраля

Прощание с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым пройдет в среду в Колонном зале Дома Союзов в Москве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T10:29

2024-02-26T10:29

2024-02-26T10:39

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Прощание с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым пройдет в среду в Колонном зале Дома Союзов в Москве, сообщили РИА Новости в суде.Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ."Прощание с Вячеславом Михайловичем Лебедевым состоится 28 февраля в 10.00 в Колонном зале Дома Союзов", - сказали в суде.

https://ria.ru/20240224/lebedev-1929285569.html

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дом союзов, россия, вячеслав лебедев, москва, рсфср, общество