https://ria.ru/20240226/kuzminov-1929453003.html
В Испании рассказали об убийстве другого русского перед смертью Кузьминова
В Испании рассказали об убийстве другого русского перед смертью Кузьминова - РИА Новости, 26.02.2024
В Испании рассказали об убийстве другого русского перед смертью Кузьминова
В муниципалитете Вильяхойоса - в районе, где нашли тело перебежчика из РФ Максима Кузьминова, - проживают в основном выходцы с Украины и из России, случаются и... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T04:09
2024-02-26T04:09
2024-02-26T04:19
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ВИЛЬЯХОЙОСА (Испания), 26 фев – РИА Новости. В муниципалитете Вильяхойоса - в районе, где нашли тело перебежчика из РФ Максима Кузьминова, - проживают в основном выходцы с Украины и из России, случаются и драки, недавно там был убит еще один русский, рассказал РИА Новости владелец расположенного там ресторана "Ла-Кала" Косина Фусьон. СМИ 19 февраля сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны. При этом отец перебежчика, как он сам сообщал в интервью телеканалу RT, считает, что его сына "убрали" украинцы. "Многие жители района являются выходцами постсоветского пространства. Поэтому большим спросом пользуются русские и украинские магазины. После начала СВО участилось количество драк между украинцами и русскими, хотя за два года ситуация сравнительно стабилизировалась. Из-за этого местным испанцам район кажется не таким спокойным, как его принято считать. Несколько дней назад убили другого русского, но не знают, конкретно кого", - сказал он, добавив, что убили того "из-за каких-то разборок". По его словам, когда стало известно о смерти "гражданина Украины", все подумали, что это было профессионально организованное убийство. "Потому что двух мужчин, выехавших из гаража, никто не смог идентифицировать. Они не оставили никаких следов и не попали ни под какие камеры, которых достаточно много в жилищных комплексах района", - пояснил собеседник агентства. Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
https://ria.ru/20240226/kuzminov-1929450817.html
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в мире, украина, испания, максим кузьминов
В мире, Украина, Испания, Максим Кузьминов
В Испании рассказали об убийстве другого русского перед смертью Кузьминова
Житель Вильяхойоса: перед смертью Кузьминова в том же районе убили русского
ВИЛЬЯХОЙОСА (Испания), 26 фев – РИА Новости. В муниципалитете Вильяхойоса - в районе, где нашли тело перебежчика из РФ Максима Кузьминова, - проживают в основном выходцы с Украины и из России, случаются и драки, недавно там был убит еще один русский, рассказал РИА Новости владелец расположенного там ресторана "Ла-Кала" Косина Фусьон.
СМИ 19 февраля сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.
В Испании рассказали, как Кузьминов мог арендовать квартиру
При этом отец перебежчика, как он сам сообщал в интервью телеканалу RT, считает, что его сына "убрали" украинцы.
"Многие жители района являются выходцами постсоветского пространства. Поэтому большим спросом пользуются русские и украинские магазины. После начала СВО участилось количество драк между украинцами и русскими, хотя за два года ситуация сравнительно стабилизировалась. Из-за этого местным испанцам район кажется не таким спокойным, как его принято считать. Несколько дней назад убили другого русского, но не знают, конкретно кого", - сказал он, добавив, что убили того "из-за каких-то разборок".
По его словам, когда стало известно о смерти "гражданина Украины", все подумали, что это было профессионально организованное убийство. "Потому что двух мужчин, выехавших из гаража, никто не смог идентифицировать. Они не оставили никаких следов и не попали ни под какие камеры, которых достаточно много в жилищных комплексах района", - пояснил собеседник агентства.
Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска
и переправился на нем на Украину
. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
Власти Испании не знали о том, что Кузьминов находился в стране